Экстренные рекомендации: что делать пользователям, если смартфон украли

Есть несколько причин, по которым вам может понадобиться сбросить настройки смартфона на Android. Это может быть довольно безобидная ситуация – например, вы просто забыли пароль, а может быть и реальная опасность, если ваш телефон украли. Тут как раз и пригодится сброс настроек заблокированного аппарата.

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Об этом пишет androidauthority.com.

Как отмечает издание, есть два способа сбросить заблокированный смартфон Google Pixel до заводских настроек. Можно использовать службу Find My Device от Google (если телефона нет при вас), или Recovery Mode (если у вас есть физический доступ к устройству).

Функция «Найти мое устройство» (Find My Device)

Это лучший способ сбросить заблокированный Google Pixel до заводских настроек, если он был украден или утерян. Вам понадобится дополнительное устройство (ноутбук, компьютер или другой телефон) для доступа к веб-странице Find My Device. Далее выполните такие действия:

Откройте веб-браузер, наберите в адресной строке android.com/find и перейдите на сайт.

Войдите в систему, используя свою учетную запись Google.

Выберите телефон Google Pixel, настройки которого вы хотите сбросить до заводских.

Выберите пункт «Сброс настроек устройства» на левой боковой панели.

Ваш телефон начнет процесс сброса настроек до заводских.

Сброс настроек на телефоне Google Pixel Фото: androidauthority.com

Вы также можете использовать приложение «Найти мое устройство», если другой телефон Android подключен к той же учетной записи. Для этого:

Откройте приложение «Найти телефон» на устройстве.

Выберите телефон Google Pixel, настройки которого вы хотите сбросить до заводских.

Нажмите на значок шестеренки настроек в правом верхнем углу экрана.

Выберите «Сброс настроек до заводских [имя вашего телефона]».

Функция восстановления (Recovery Mode)

Если доступ к телефону Google Pixel не потерян, вы можете загрузить встроенный режим восстановления телефона. Вот как это сделать:

Убедитесь, что телефон выключен.

Нажмите и удерживайте одновременно кнопку уменьшения громкости и кнопку питания в течение нескольких секунд. Теперь ваш телефон загрузится в режиме Fastboot.

Перейдите в Recovery Mode, используя кнопки регулировки громкости для перемещения вверх и вниз. Нажмите кнопку питания, чтобы выбрать Recovery Mode.

Теперь ваш телефон должен находиться в режиме восстановления.

Используйте клавиши регулировки громкости, чтобы выделить Wipe data/factory reset. Нажмите кнопку питания, чтобы выбрать его.

Выделите пункт «Сброс к заводским настройкам», затем нажмите кнопку питания, чтобы выбрать его.

Выделите пункт «Перезагрузить систему сейчас» и нажмите кнопку питания.

После перезагрузки телефона вы снова увидите обычный экран настройки.

Что предлагает Samsung

У компании Samsung тоже есть служба обнаружения устройств, с помощью которой можно стереть данные с утерянного телефона.

Как и у Google, у Samsung есть и собственная служба определения местоположения устройства. Функция называется SmartThings Find, и ее можно использовать для сброса настроек вашего утерянного или украденного телефона Samsung Galaxy.

В отличие от Find My Device, вам необходимо включить функцию дистанционного управления Find My Mobile на вашем телефоне, прежде чем вы сможете использовать эту функцию для поиска или сброса настроек устройства. Если ваш телефон Samsung потерян или заблокирован, а эта функция дистанционного управления не включена, вы не сможете выполнить сброс настроек с помощью SmartThings Find.

Чтобы использовать SmartThings Find для очистки телефона Samsung Galaxy:

Откройте веб-браузер, введите https://smartthingsfind.samsung.com в адресной строке и нажмите Enter.

Войдите в систему, используя свою учетную запись Samsung.

На странице «Найти мое мобильное устройство» выберите «Стереть данные» > «Стереть» (возможно, вам придется ввести пароль Samsung еще раз).

Нажмите «ОК», чтобы подтвердить сброс настроек к заводским.

Если у вас есть заблокированный телефон Samsung, вы все равно можете загрузить его в режим восстановления. Для этого:

Подключите телефон к ПК с помощью кабеля USB-C.

Перезагрузите телефон Samsung Galaxy.

Когда экран станет черным, одновременно нажмите клавиши увеличения громкости и питания и удерживайте их до тех пор, пока не увидите загрузочный экран.

Теперь ваш телефон должен находиться в режиме восстановления.

Используйте клавиши регулировки громкости, чтобы выделить Wipe data/factory reset. Нажмите кнопку питания, чтобы выбрать его.

Выделите пункт «Сброс к заводским настройкам», затем нажмите кнопку питания.

Выделите пункт «Перезагрузить систему сейчас» и нажмите кнопку питания.

Что делать с Motorola

Вы можете сбросить настройки заблокированного телефона Motorola удаленно с помощью сервиса Find My Device от Google. В качестве альтернативы вы можете загрузиться в режиме восстановления.

Для восстановления:

Перезагрузите телефон Motorola.

Когда экран станет черным, нажмите и удерживайте одновременно клавиши уменьшения громкости и питания в течение нескольких секунд. Теперь ваше устройство загрузится в режиме Fastboot.

Перейдите в Recovery Mode, используя кнопки регулировки громкости для перемещения вверх и вниз. Нажмите кнопку питания, чтобы выбрать Recovery Mode.

Теперь ваш телефон должен находиться в режиме восстановления.

Используйте клавиши регулировки громкости, чтобы выделить Wipe data/factory reset. Нажмите кнопку питания, чтобы выбрать его.

Выделите пункт «Сброс к заводским настройкам», нажмите кнопку питания.

Выделите пункт «Перезагрузить систему сейчас» и нажмите кнопку питания.

Для чего нужен сброс до заводских настроек

Сброс настроек телефона до заводских настроек удалит все персональные данные, настройки и информацию из основной памяти смартфона. Это необратимый процесс, и вам придется подождать, пока устройство завершит процесс, прежде чем использовать его снова. Обратите внимания, что стертые в процессе сброса данные нельзя будет восстановить.

Ранее Фокус писал, что номер телефона, привязанный к Google, могут украсть. Отметим, что в зоне риска оказались владельцы практически всех смартфонов под управлением Android, поскольку они привязываются как раз к учетным записям Google.