Екстрені рекомендації: що робити користувачам, якщо смартфон вкрали

Є кілька причин, через які вам може знадобитися скинути налаштування смартфона на Android. Це може бути досить нешкідлива ситуація — наприклад, ви просто забули пароль, а може бути й реальна небезпека, якщо ваш телефон вкрали. Тут якраз і стане в пригоді скидання налаштувань заблокованого апарата.

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Про це пише androidauthority.com.

Як зазначає видання, є два способи скинути заблокований смартфон Google Pixel до заводських налаштувань. Можна використати службу Find My Device від Google (якщо телефону немає при вас), або Recovery Mode (якщо у вас є фізичний доступ до пристрою).

Функція "Знайти мій пристрій" (Find My Device)

Це найкращий спосіб скинути заблокований Google Pixel до заводських налаштувань, якщо його вкрали або загубили. Вам знадобиться додатковий пристрій (ноутбук, комп'ютер або інший телефон) для доступу до вебсторінки Find My Device. Далі виконайте такі дії:

Відкрийте веббраузер, наберіть в адресному рядку android.com/find і перейдіть на сайт.

Увійдіть у систему, використовуючи свій обліковий запис Google.

Виберіть телефон Google Pixel, налаштування якого ви хочете скинути до заводських.

Виберіть пункт "Скидання налаштувань пристрою" на лівій бічній панелі.

Ваш телефон почне процес скидання налаштувань до заводських.

Скидання налаштувань на телефоні Google Pixel Фото: androidauthority.com

Ви також можете використовувати застосунок "Знайти мій пристрій", якщо інший телефон Android під'єднаний до того самого облікового запису. Для цього:

Відкрийте додаток "Знайти телефон" на пристрої.

Виберіть телефон Google Pixel, налаштування якого ви хочете скинути до заводських.

Натисніть на значок шестерні налаштувань у правому верхньому кутку екрана.

Виберіть "Скидання налаштувань до заводських [ім'я вашого телефону]".

Функція відновлення (Recovery Mode)

Якщо доступ до телефону Google Pixel не втрачено, ви можете завантажити вбудований режим відновлення телефону. Ось як це зробити:

Переконайтеся, що телефон вимкнений.

Натисніть і утримуйте одночасно кнопку зменшення гучності та кнопку живлення протягом кількох секунд. Тепер ваш телефон завантажиться в режимі Fastboot.

Перейдіть у Recovery Mode, використовуючи кнопки регулювання гучності для переміщення вгору та вниз. Натисніть кнопку живлення, щоб вибрати Recovery Mode.

Тепер ваш телефон має перебувати в режимі відновлення.

Використовуйте клавіші регулювання гучності, щоб виділити Wipe data/factory reset. Натисніть кнопку живлення, щоб вибрати його.

Виділіть пункт "Скидання до заводських налаштувань", потім натисніть кнопку живлення, щоб вибрати його.

Виділіть пункт "Перезавантажити систему зараз" і натисніть кнопку живлення.

Після перезавантаження телефону ви знову побачите звичайний екран налаштування.

Що пропонує Samsung

У компанії Samsung теж є служба виявлення пристроїв, за допомогою якої можна стерти дані із загубленого телефону.

Як і в Google, у Samsung є і власна служба визначення місця розташування пристрою. Функція називається SmartThings Find, і її можна використовувати для скидання налаштувань вашого загубленого або вкраденого телефону Samsung Galaxy.

На відміну від Find My Device, вам необхідно увімкнути функцію дистанційного керування Find My Mobile на вашому телефоні, перш ніж ви зможете використовувати цю функцію для пошуку або скидання налаштувань пристрою. Якщо ваш телефон Samsung загублено або заблоковано, а цю функцію дистанційного керування не ввімкнено, ви не зможете виконати скидання налаштувань за допомогою SmartThings Find.

Щоб використовувати SmartThings Find для очищення телефону Samsung Galaxy:

Відкрийте веббраузер, введіть https://smartthingsfind.samsung.com в адресному рядку та натисніть Enter.

Увійдіть у систему, використовуючи свій обліковий запис Samsung.

На сторінці "Знайти мій мобільний пристрій" виберіть "Стерти дані" > "Стерти" (можливо, вам доведеться ввести пароль Samsung ще раз).

Натисніть "ОК", щоб підтвердити скидання налаштувань до заводських.

Якщо у вас є заблокований телефон Samsung, ви все одно можете завантажити його в режим відновлення. Для цього:

Підключіть телефон до ПК за допомогою кабелю USB-C.

Перезавантажте телефон Samsung Galaxy.

Коли екран стане чорним, одночасно натисніть клавіші збільшення гучності та живлення й утримуйте їх доти, доки не побачите завантажувальний екран.

Тепер ваш телефон має перебувати в режимі відновлення.

Використовуйте клавіші регулювання гучності, щоб виділити Wipe data/factory reset. Натисніть кнопку живлення, щоб вибрати його.

Виділіть пункт "Скидання до заводських налаштувань", потім натисніть кнопку живлення.

Виділіть пункт "Перезавантажити систему зараз" і натисніть кнопку живлення.

Що робити з Motorola

Ви можете скинути налаштування заблокованого телефону Motorola віддалено за допомогою сервісу Find My Device від Google. Як альтернатива ви можете завантажитися в режимі відновлення.

Для відновлення:

Перезавантажте телефон Motorola.

Коли екран стане чорним, натисніть і утримуйте одночасно клавіші зменшення гучності та живлення протягом кількох секунд. Тепер ваш пристрій завантажиться в режимі Fastboot.

Перейдіть у Recovery Mode, використовуючи кнопки регулювання гучності для переміщення вгору та вниз. Натисніть кнопку живлення, щоб вибрати Recovery Mode.

Тепер ваш телефон має перебувати в режимі відновлення.

Використовуйте клавіші регулювання гучності, щоб виділити Wipe data/factory reset. Натисніть кнопку живлення, щоб вибрати його.

Виділіть пункт "Скидання до заводських налаштувань", натисніть кнопку живлення.

Виділіть пункт "Перезавантажити систему зараз" і натисніть кнопку живлення.

Для чого потрібне скидання до заводських налаштувань

Скидання налаштувань телефону до заводських налаштувань видалить усі персональні дані, налаштування та інформацію з основної пам'яті смартфона. Це незворотній процес, і вам доведеться почекати, поки пристрій завершить процес, перш ніж використовувати його знову. Зверніть увагу, що стерті в процесі скидання дані не можна буде відновити.

Раніше Фокус писав, що номер телефону, прив'язаний до Google, можуть вкрасти. Зазначимо, що в зоні ризику опинилися власники практично всіх смартфонів під управлінням Android, оскільки вони прив'язуються саме до облікових записів Google.