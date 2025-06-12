Отстреливают БПЛА врага самостоятельно: как работают прицелы с ИИ Smart Shooter (фото)

Армия США начала внедрение SMASH 2000L — интеллектуальной системы управления огнем с искусственным интеллектом (ИИ) от компании Smart Shooter, предназначенной для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

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По данным Interesting Engineering, системы SMASH 2000L были замечены в ходе учений Project Flytrap, которые прошли 6 июня в Германии.

Американский солдат использует систему Smart Shooter Фото: DVIDS

В ходе этих учений солдаты 3-й эскадрильи 2-го кавалерийского полка США успешно поразили БПЛА устройствами, установленными на карабинах M4A1.

Американский солдат тренируюется с системой Smart Shooter Фото: DVIDS

Борьба с дронами: как работает Smart Shooter

Как объясняют в издании, Smart Shooter использует обработку изображений в реальном времени и автоматическое распознавание цели. Она также синхронизирует отдачу, чтобы гарантировать точные выстрелы, даже при столкновении с быстрыми БПЛА.

Система сканирует, обнаруживает, захватывает и отслеживает небольшие воздушные цели, такие как квадрокоптеры или беспилотники, и разрешает винтовке стрелять только после того, как будет рассчитано гарантированное попадание. В комплект входит дрон, оснащенный сеткой, которую можно развернуть, чтобы поймать и нейтрализовать БПЛА врага.

SMASH 2000L является частью более широкого семейства систем управления огнем SMASH, разработанных Smart Shooter. В документации компании SMASH 2000L описывается как "простое в использовании и экономичное решение, создающее необходимое превосходство".

Напомним, ранее украинские мобильные огневые группы получили цифровые прицелы для донаведения на цель, что упрощает процесс наведения.

Также сообщалось, что украинская компания Archer показала тепловизор для огнестрельного оружия с дополнительным каналом вывода изображения на монокуляр стрелка.