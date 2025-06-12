Відстрілюють БПЛА ворога самостійно: як працюють приціли з ШІ Smart Shooter (фото)

Армія США почала впровадження SMASH 2000L — інтелектуальної системи управління вогнем зі штучним інтелектом (ШІ) від компанії Smart Shooter, призначеної для боротьби з безпілотними літальними апаратами.

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За даними Interesting Engineering, системи SMASH 2000L були помічені під час навчань Project Flytrap, які відбулися 6 червня в Німеччині.

Американський солдат використовує систему Smart Shooter Фото: DVIDS

Під час цих навчань солдати 3-ї ескадрильї 2-го кавалерійського полку США успішно вразили БПЛА пристроями, встановленими на карабінах M4A1.

Американський солдат тренується із системою Smart Shooter Фото: DVIDS

Боротьба з дронами: як працює Smart Shooter

Як пояснюють у виданні, Smart Shooter використовує обробку зображень у реальному часі та автоматичне розпізнавання цілі. Вона також синхронізує віддачу, щоб гарантувати точні постріли, навіть при зіткненні зі швидкими БПЛА.

Система сканує, виявляє, захоплює і відстежує невеликі повітряні цілі, як-от квадрокоптери або безпілотники, і дозволяє гвинтівці стріляти тільки після того, як буде розраховане гарантоване влучання. У комплект входить дрон, оснащений сіткою, яку можна розгорнути, щоб зловити і нейтралізувати БПЛА ворога.

SMASH 2000L є частиною ширшого сімейства систем управління вогнем SMASH, розроблених Smart Shooter. У документації компанії SMASH 2000L описується як "просте у використанні й економічне рішення, що створює необхідну перевагу".

Нагадаємо, раніше українські мобільні вогневі групи отримали цифрові приціли для донаведення на ціль, що спрощує процес наведення.

Також повідомлялося, що українська компанія Archer показала тепловізор для вогнепальної зброї з додатковим каналом виведення зображення на монокуляр стрільця.