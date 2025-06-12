Ноутбуки уже не понадобятся: почему с многими моделями придется попрощаться

MacOS Tahoe станет последней версией, поддерживающей компьютеры Mac на базе Intel. Компания Apple официально подтвердила, что прекращает поддержку старой линейки.

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На этой неделе во время доклада Platforms State of the Union в рамках Всемирной конференции разработчиков Apple объявила, что macOS 26 Tahoe будет финальной версией операционной системы, выпушенной на компьютерах Mac на базе Intel. То есть уже с 2026 года вам понадобится MacBook M1 или более новая модель, чтобы получить все улучшения и новые функции, которые принесет macOS 27, сообщает zdnet.com.

Список устройств, которые получат новую ОС, довольно небольшой. Он состоит всего из четырех моделей:

16-дюймовый Mac Pro 2019 года,

13-дюймовый MacBook Pro 2019 года,

iMac 2020 года,

MacBook Pro 2020 года.

В список не включили ни одного MacBook Air или Mac mini на базе Intel.

Что касается macOS Tahoe, то выпуск запланирован на конец нынешнего года. Ст0арая модель Mac с Tahoe будет получать обновления в течение следующих трех лет. Это включает обновления, доступные как часть macOS 26, и дополнительные два года обновлений безопасности.

Компьютеры Mac на базе Intel, которые не поддерживают macOS Tahoe, по-прежнему будут получать важные обновления безопасности, но в целом поддержки для них будет меньше.

Компьютеры Mac, работающие на macOS Sequoia, будут получать обновления еще два года, а устройства, работающие на macOS Sonoma, получат только один год поддержки.

Напомним, что в мае этого года компания Apple объявила, что еще две модели iPhone навсегда уходят в прошлое. Тогда в список так называемых «винтажных» продуктов попали iPhone 7 Plus и iPhone 8. Отметим, что это был уже второй такой случай с начала весны: в середине апреля в «винтажном» списке оказались iPhone 6S и Mac mini 2018 года. Apple объявляет продукт винтажным, если прекратила его продажу более пяти, но менее семи лет назад.

Также Фокус писал, что три популярных смартфона iPhone могут остаться без обновлений. Телефоны еще будут получать обновления безопасности, но новые функции уже будут им недоступны.