Ноутбуки вже не знадобляться: чому з багатьма моделями доведеться попрощатися

MacOS Tahoe стане останньою версією, що підтримує комп'ютери Mac на базі Intel. Компанія Apple офіційно підтвердила, що припиняє підтримку старої лінійки.

Related video

Цього тижня під час доповіді Platforms State of the Union у рамках Всесвітньої конференції розробників Apple оголосила, що macOS 26 Tahoe буде фінальною версією операційної системи, випущеної на комп'ютерах Mac на базі Intel. Тобто вже з 2026 року вам знадобиться MacBook M1 або новіша модель, щоб отримати всі поліпшення і нові функції, які принесе macOS 27, повідомляє zdnet.com.

Список пристроїв, які отримають нову ОС, досить невеликий. Він складається всього з чотирьох моделей:

16-дюймовий Mac Pro 2019 року,

13-дюймовий MacBook Pro 2019 року,

iMac 2020 року,

MacBook Pro 2020 року.

До списку не включили жодного MacBook Air або Mac mini на базі Intel.

Що стосується macOS Tahoe, то випуск заплановано на кінець нинішнього року. Ст0ара модель Mac з Tahoe отримуватиме оновлення протягом наступних трьох років. Це включає оновлення, доступні як частина macOS 26, і додаткові два роки оновлень безпеки.

Комп'ютери Mac на базі Intel, які не підтримують macOS Tahoe, як і раніше, отримуватимуть важливі оновлення безпеки, але загалом підтримки для них буде менше.

Комп'ютери Mac, що працюють на macOS Sequoia, отримуватимуть оновлення ще два роки, а пристрої, що працюють на macOS Sonoma, отримають тільки один рік підтримки.

Нагадаємо, що в травні цього року компанія Apple оголосила, що ще дві моделі iPhone назавжди відходять у минуле. Тоді до списку так званих "вінтажних" продуктів потрапили iPhone 7 Plus і iPhone 8. Зазначимо, що це був уже другий такий випадок від початку весни: у середині квітня у "вінтажному" списку опинилися iPhone 6S і Mac mini 2018 року. Apple оголошує продукт вінтажним, якщо припинила його продаж понад п'ять, але менше семи років тому.

Також Фокус писав, що три популярні смартфони iPhone можуть залишитися без оновлень. Телефони ще отримуватимуть оновлення безпеки, але нові функції вже будуть їм недоступні.