Чипы Apple перестанут быть самыми мощными: новый Snapdragon оказался "сильнее" A19 Pro

Новый чипсет для смартфонов Snapdragon 8 Elite 2, который компания Qualcomm выпустит в сентябре, обеспечить огромный прирост производительности по сравнению со Snapdragon 8 Elite и может по всем показателям превзойти A19 Pro для будущих iPhone 17.

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В настоящее время Snapdragon 8 Elite Gen 2 оценивается в одноядерном тесте Geekbench 6 более чем в 4000 баллов, а в многоядерном — более 11000. Об этом пишет известный инсайдер Digital Chat Station в китайской социальной сети Weibo, передает сайт Notebook Check.

Для сравнения, Snapdragon 8 Elite первого поколения набирает во время тестов в среднем около 3000 и 9200 баллов соответственно. Это указывает на потенциальный 30%-ный рост одноядерной производительности для чипсета следующего поколения и около 20%-ный рост многоядерной производительности.

Накануне другая утечка показала, как может работать A19 Pro от Apple, который выпустят тоже в сентябре вместе со смартфонами iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. По предварительным данным, его производительность оценивают в 4000 баллов в одноядерном тесте Geekbench 6 и в районе 10 000 баллов в многоядерном тесте.

Хотя эти цифры не самые точные, они дают общее представление о возможностях будущего чипсета от Apple. Для сравнения, A18 Pro на iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max обычно набирает в тестах тестах Geekbench около 3500 и 8900 баллов соответственно. Таким образом A19 Pro может иметь производительность на 15-20% выше.

Аналитики предполагают, что Qualcomm может превзойти своего конкурента Apple по всем направлениям. Имеющиеся данные уже показывают это наглядно: 11 000 баллов у новинки Snapdragon 8 Elite 2 и около 10 000 — у A19 Pro в многоядерных тестах. Что касается графического процессора, Adreno 830 в Snapdragon 8 Elite уже превосходит A18 Pro, и это, вероятно, продолжится с их преемниками.

Уже сообщалось, что чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 2 планируют представить на саммите Snapdragon в сентябре 2025 года. Традиционно в рамках этого мероприятия анонсируют процессор для телефонов следующего поколения.

Ранее писали, что новые смартфоны станут дороже из-за новых чипов Snapdragon 8 Elite Gen 3. Не все смогут себе позволить флагманы, поэтому Qualcomm готовит еще и "бюджетную" версию для менее популярных производителей.