Чипи Apple перестануть бути найпотужнішими: новий Snapdragon виявився "сильнішим" за A19 Pro

Новий чипсет для смартфонів Snapdragon 8 Elite 2, який компанія Qualcomm випустить у вересні, забезпечить величезний приріст продуктивності, як порівняти зі Snapdragon 8 Elite, і може за всіма показниками перевершити A19 Pro для майбутніх iPhone 17.

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Наразі Snapdragon 8 Elite Gen 2 оцінюється в одноядерному тесті Geekbench 6 більш ніж у 4000 балів, а в багатоядерному — понад 11000. Про це пише відомий інсайдер Digital Chat Station у китайській соціальній мережі Weibo, передає сайт Notebook Check.

Для порівняння, Snapdragon 8 Elite першого покоління набирає під час тестів у середньому близько 3000 і 9200 балів відповідно. Це вказує на потенційне 30%-ве зростання одноядерної продуктивності для чипсета наступного покоління і близько 20%-ве зростання багатоядерної продуктивності.

Напередодні інший витік показав, як може працювати A19 Pro від Apple, який випустять теж у вересні разом зі смартфонами iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max. За попередніми даними, його продуктивність оцінюють у 4000 балів в одноядерному тесті Geekbench 6 і в районі 10 000 балів у багатоядерному тесті.

Хоча ці цифри не найточніші, вони дають загальне уявлення про можливості майбутнього чипсета від Apple. Для порівняння, A18 Pro на iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max зазвичай набирає в тестах тестах Geekbench близько 3500 і 8900 балів відповідно. Таким чином A19 Pro може мати продуктивність на 15-20% вищу.

Аналітики припускають, що Qualcomm може перевершити свого конкурента Apple в усіх напрямках. Наявні дані вже показують це наочно: 11 000 балів у новинки Snapdragon 8 Elite 2 і близько 10 000 — у A19 Pro в багатоядерних тестах. Що стосується графічного процесора, Adreno 830 у Snapdragon 8 Elite вже перевершує A18 Pro, і це, ймовірно, продовжиться з їхніми наступниками.

Уже повідомлялося, що чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 2 планують представити на саміті Snapdragon у вересні 2025 року. Традиційно в рамках цього заходу анонсують процесор для телефонів наступного покоління.

Раніше писали, що нові смартфони стануть дорожчими через нові чипи Snapdragon 8 Elite Gen 3. Не всі зможуть собі дозволити флагмани, тому Qualcomm готує ще й "бюджетну" версію для менш популярних виробників.