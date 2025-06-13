В США выпустят первую в мире игрушку на основе ИИ: что это будет

Американская компания, специализирующаяся на производстве кукол Barbie, Mattel, объединилась с ведущей компанией по развитию искусственного интеллекта OpenAI для разработки игрушек и игр с ИИ.

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В Америке производители игрушек сейчас переживают снижение спроса из-за экономических последствий изменения торговой политики Тармпа, поэтому компания хочет "привнести магию искусственного интеллекта в игры с акцентом на инновации, конфиденциальность и безопасность", сообщает Reuters.

Mattel планирует также внедрить ChatGPT Enterprise в свои бизнес-операции для улучшения инноваций продуктов.

"Благодаря OpenAI, Mattel имеет доступ к расширенному набору возможностей искусственного интеллекта, а также к новым инструментам, обеспечивающим производительность, креативность и масштабную трансформацию всей компании", — сказал операционный директор OpenAI Брэд Лайткеп.

В течение последнего года Mattel получала большую прибыль от производства фильмов, телешоу и мобильных игр на основе своих продуктов, таких как Hot Wheels и Barbie, поскольку производство игрушек становится неприбыльным.

В прошлом месяце Mattel отозвала свой годовой прогноз и заявила, что повысит цены на некоторые товары, продаваемые на внутреннем рынке, чтобы компенсировать повышение затрат на поставки.

Напомним, две голливудские компании Disney и Universal впервые в истории подали в суд на стартап по искусственному интеллекту Midjourney за нарушение авторских прав изображений.

Ранее генеральный директор Duolingo Луис фон Ан сообщил, что искусственный интеллект способен кардинально изменить систему образования, ведь почти во всех ее сферах он сможет заменить учителей.