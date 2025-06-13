В США випустять першу в світі іграшку на основі ШІ: що це буде

Американська компанія, що спеціалізується на виробництві ляльок Barbie, Mattel, об'єдналась з провідною компанією з розвитку штучного інтелекту OpenAI задля розроблення іграшок та ігор зі ШІ.

Related video

В Америці виробники іграшок зараз переживають зниження попиту через економічні наслідки зміни торговельної політики Тармпа, тому компанія хоче "привнести магію штучного інтелекту в ігри з акцентом на інновації, конфіденційність і безпеку", повідомляє Reuters.

Mattel планує також впровадити ChatGPT Enterprise у свої бізнес-операції для покращення інновацій продуктів.

"Завдяки OpenAI, Mattel має доступ до розширеного набору можливостей штучного інтелекту, а також до нових інструментів, що забезпечують продуктивність, креативність та масштабну трансформацію всієї компанії", — сказав операційний директор OpenAI Бред Лайткеп.

Протягом останнього року Mattel отримувала більший прибуток від виробництва фільмів, телешоу та мобільних ігор на основі своїх продуктів, як-от Hot Wheels та Barbie, оскільки виробництво іграшок стає неприбутковим.

Минулого місяця Mattel відкликала свій річний прогноз і заявила, що підвищить ціни на деякі товари, що продаються на внутрішньому ринку, щоб компенсувати підвищення витрат на постачання.

Нагадаємо, дві голлівудські компанії Disney та Universal вперше в історії подали до суду на стартап зі штучного інтелекту Midjourney за порушення авторських прав зображень.

Раніше генеральний директор Duolingo Луїс фон Ан повідомив, що штучний інтелект здатен кардинально змінити систему освіти, адже майже в усіх її сферах він зможе замінити вчителів.