У Google появилась невероятная функция, которую должен попробовать каждый

Поисковый запрос в форме подкаста звучит неожиданно, но в то же время это вполне реальная функция одного из умных инструментов Google – NotebookLM. Например, функция Audio Overviews не просто подает информацию по поисковому запросу, а превращает ее в резюме в стиле подкаста, который, к тому же, звучит как разговор реальных людей, а не роботов.

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После появления функции в приложениях Gemini и Discover's Daily Listen Google тестирует эти аудиорезюме на основе искусственного интеллекта прямо на главной странице мобильного поиска, пишет androidpolice.com.

Audio Overviews будет использовать последние модели Gemini чтобы предложить новый, более свободный способ получения информации. Правда, пока что эксперимент Search Labs доступен только для США и работает только на английском языке. После включения пользователь видит всплывающую кнопку «Generate Audio Overview» во время поиска. Нажав ее, он получает маленький аудиоплеер с воспроизведением/паузой, громкостью и параметрами скорости.

Как найти полезную функцию NotebookLM

В Google предупреждают что опция создания аудиообзора не всегда будет отображаться – это зависит от того, сочтет ли поисковик, что такая функция нужна вашему запросу. При этом издание отмечает, что полезная кнопка не очень заметна пользователю – она отображается внизу страницы результатов, спрятанная под обзором AI, рекламой, множества обычных ссылок. Так что придется повозиться с тем, чтобы ее найти.

Создание аудиообзора может занять до 40 секунд, пока система извлекает информацию, выстраивает голос и собирает все воедино. Времени может понадобиться больше, если запрос сложный или имеет узкую специализацию.

Голосовой поиск будущего

Как и в NotebookLM и Gemini, Audio Overviews представляет собой дуэт «хостов», созданных искусственным интеллектом, которые разрабатывают заданную тему в стиле живого общения. Для тех, кто любит перепроверять детали, Google добавляет дополнительную прозрачность, размещая прямые ссылки на некоторые используемые источники прямо под аудиоплеером.

С помощью этого эксперимента Google делает поиск более свободным – ведь голосовое управление обеспечит пользователю свободные руки. К тому же, это важная функция для пользователей с нарушениями зрения. Правда, пока такая аудиоверсия может служить лишь добавлением к привычному поиску, а не заменять его.

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