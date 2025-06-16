У Google з'явилася неймовірна функція, яку повинен спробувати кожен

Пошуковий запит у формі подкасту звучить несподівано, але водночас це цілком реальна функція одного з розумних інструментів Google — NotebookLM. Наприклад, функція Audio Overviews не просто подає інформацію за пошуковим запитом, а перетворює її на резюме в стилі подкасту, який, до того ж, звучить як розмова реальних людей, а не роботів.

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Після появи функції в додатках Gemini і Discover's Daily Listen Google тестує ці аудіорезюме на основі штучного інтелекту прямо на головній сторінці мобільного пошуку, пише androidpolice.com.

Audio Overviews використовуватиме останні моделі Gemini, щоб запропонувати новий, більш вільний спосіб отримання інформації. Щоправда, поки що експеримент Search Labs доступний тільки для США і працює тільки англійською мовою. Після увімкнення користувач бачить спливаючу кнопку "Generate Audio Overview" під час пошуку. Натиснувши її, він отримує маленький аудіоплеєр з відтворенням/паузою, гучністю і параметрами швидкості.

Як знайти корисну функцію NotebookLM

У Google попереджають, що опція створення аудіоогляду не завжди буде відображатися — це залежить від того, чи вважатиме пошуковик, що така функція потрібна вашому запиту. При цьому видання зазначає, що корисна кнопка не дуже помітна користувачеві — вона відображається внизу сторінки результатів, захована під оглядом AI, рекламою, безліччю звичайних посилань. Тож доведеться повозитися з тим, щоб її знайти.

Створення аудіоогляду може зайняти до 40 секунд, поки система витягує інформацію, вибудовує голос і збирає все воєдино. Часу може знадобитися більше, якщо запит складний або має вузьку спеціалізацію.

Голосовий пошук майбутнього

Як і в NotebookLM і Gemini, Audio Overviews являє собою дует "хостів", створених штучним інтелектом, які розробляють задану тему в стилі живого спілкування. Для тих, хто любить перевіряти деталі ще раз, Google додає додаткову прозорість, розміщуючи прямі посилання на деякі джерела, що використовуються, прямо під аудіоплеєром.

За допомогою цього експерименту Google робить пошук більш вільним — адже голосове управління забезпечить користувачеві вільні руки. До того ж, це важлива функція для користувачів із порушеннями зору. Щоправда, поки що така аудіоверсія може слугувати лише доповненням до звичного пошуку, а не замінювати його.

Раніше Фокус писав, що Google випустила нову версію ОС Android 16. Власники пристроїв, які працюють з цією ОС, зможуть встановити апдейт протягом певного проміжку часу — від кількох днів до кількох тижнів. Поки що оновлення доступні тільки для смартфонів Pixel.

Також стало відомо, що в Android-смартфонів тепер не буде проблем із батареями. З такими проблемами зіткнулися раніше власники телефонів Pixel, і компанія Google запропонувала свій спосіб врегулювання ситуації.