Не спешите с покупкой нового смартфона: 10 причин дождаться выхода iPhone 17 (фото)

Серия iPhone 17 является одним из главных ожиданий этого года. План развития своих смартфонов компания Apple рассчитывает на несколько лет вперед, и если вы планируете покупку нового телефона, то есть смысл подождать выхода нового iPhone 17.

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У линейки будет чем удивить пользователей, сообщает macrumors.com. Издание предлагает свой топ-10 причин, по которым новый смартфон от Apple достоин внимания.

Самый тонкий смартфон

Модель iPhone 17 Air заинтриговала всех задолго до выхода – ведь это будет самый тонкий смартфон Apple. Как утверждают инсайдеры, толщина iPhone 17 Air в самой тонкой точке составит 5,5 мм – то есть у него, скорее всего, будет 5,5-миллиметровый корпус с более толстой областью выступа задней камеры. Размер дисплея, по слухам, составит 6,6 дюйма. Другие заявленные функции включают алюминиевый корпус, чип A19, модем Apple C1, кнопку управления камерой и 24-мегапиксельную фронтальную камеру.

Обновленная камера

Что касается как раз камеры, то модель iPhone 17 Pro получит существенный редизайн. Например, Apple отойдет от привычного квадратного выступа камеры в пользу отличительной алюминиевой планки, которая будет охватывать всю ширину смартфона. Область камеры будет того же цвета, что и остальная часть устройства. Правда, такой новый модуль камеры не будет распространяться на обычный iPhone 17.

Новый дисплей для всех

Предыдущие модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max уже получили увеличение размера дисплеев – с 6,12 и 6,69 дюймов до 6,27 и 6,86 дюймов соответственно. Ожидается, что в этом году 2025 году Apple также добавит размер дисплея в 6,27 дюйма в свою стандартную модель ‌iPhone‌.

Смартфоны линейки iPhone 16 Pro Фото: macrumors.com

Собственный чип

Предполагают, что премиальные модели Apple 2025 года впервые будут оснащены чипом Wi-Fi 7, разработанным самой компанией Apple. Поддержка Wi-Fi 7 позволит моделям Pro отправлять и получать данные в диапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц одновременно с поддерживаемым маршрутизатором, а это поспособствует более высокой скорости Wi-Fi, меньшей задержке и более надежному подключению. Чип Wi-Fi также позволит Apple еще больше снизить свою зависимость от внешних поставщиков, таких как Broadcom.

Мощная селфи-камера

Линейка iPhone 17 может быть оснащена 24-мегапиксельной фронтальной камерой с шестиэлементным объективом. Более ранние iPhone 14 и 15 были оснащены 12-мегапиксельной фронтальной камерой с пятью пластиковыми линзами, напоминает издание. Такое же оборудование получила и а прошлогодняя линейка iPhone 16. Улучшенное разрешение до 24 мегапикселей на iPhone 17 позволит фотографиям сохранять свое качество даже при кадрировании или увеличении, в то время как большее количество пикселей будет захватывать более мелкие детали. Обновление до шестиэлементного объектива также должно улучшить качество изображения.

Больше памяти

По крайней мере одна модель в линейке iPhone 17 от Apple будет поставляться с 12 ГБ. Инсайдеры говорят, что базовый iPhone 17 будет поставляться с 8 ГБ ОЗУ, а обе модели Pro – с увеличенным. Правда, тут мнения расходятся: одни сообщают, что 12 ГБ получит только iPhone 17 Pro Max, а другие – что такой объем будет у всех моделей. Для сравнения, стандартные iPhone 15 и iPhone 15 Plus имеют 6 ГБ ОЗУ, а модели iPhone 15 Pro – 8 ГБ ОЗУ, в то время как все модели iPhone 16 имеют 8 ГБ ОЗУ.

Одна зарядка – несколько устройств

Apple уже протестировала функцию беспроводной обратной зарядки для своих будущих моделей iPhone 17 Pro. Такая функция позволит iPhone передавать питание другим устройствам Apple. По информации инсайдеров, речь может идти об AirPods, Apple Watch или же блоке MagSafe.

Беспроводная зарядка MagSafe Qi 2.2

Что касается беспроводной зарядки нового поколения Qi 2.2, то iPhone 17 может стать первым устройством Apple, которое будет поддерживать этот стандарт.

Зарядка MagSafe Фото: tomsguide.com

Кроме более быстрой зарядки, Qi 2.2 предлагает улучшенное магнитное выравнивание и эффективность зарядки по сравнению с предыдущими версиями.

Увеличенная батарея

Инсайдеры говорят, что Apple увеличила глубину iPhone 17 Pro Max до 8,725 мм по сравнению с 8,25 мм у iPhone 16 Pro Max, что составляет разницу в толщине в 0,475 мм. По словам одного из источников, такое увеличение подразумевает более емкую батарею.

Новый формат видео

Apple тестировала запись видео 8K на моделях iPhone 16 Pro, но такая функциональность до сих пор была недоступна. Так как ожидается, что у моделей iPhone 17 Pro будут полностью 48-мегапиксельные задние камеры, есть большая вероятность, что запись видео 8K дебютирует на этих устройствах.

Напомним, Apple должна представить свой новый смартфон iPhone 17 Air в сентябре этого года. Обещают, что это будет самый тонкий смартфон в истории компании. Правда, некоторые инсайдеры настроены скептически – они утверждают, что ради привлекательного внешнего вида пришлось пожертвовать производительностью, и что батарея у нового iPhone будет довольно слабая.

Также стало известно, что Apple заметно упростила переход на iOS-устройства с телефонов Android. Компания обновила приложение Move to iOS и добавила несколько полезных опций для «переезда» на свои гаджеты.