Не поспішайте з покупкою нового смартфона: 10 причин дочекатися виходу iPhone 17 (фото)

Серія iPhone 17 є одним з головних очікувань цього року. План розвитку своїх смартфонів компанія Apple розраховує на кілька років вперед, і якщо ви плануєте купівлю нового телефону, то є сенс почекати виходу нового iPhone 17.

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У лінійки буде чим здивувати користувачів, повідомляє macrumors.com. Видання пропонує свій топ 10 причин, через які новий смартфон від Apple вартий уваги.

Найтонший смартфон

Модель iPhone 17 Air заінтригувала всіх задовго до виходу — адже це буде найтонший смартфон Apple. Як стверджують інсайдери, товщина iPhone 17 Air у найтоншій точці становитиме 5,5 мм — тобто в нього, найімовірніше, буде 5,5-міліметровий корпус із товстішою ділянкою виступу задньої камери. Розмір дисплея, за чутками, складе 6,6 дюйма. Інші заявлені функції включають алюмінієвий корпус, чип A19, модем Apple C1, кнопку управління камерою і 24-мегапіксельну фронтальну камеру.

Оновлена камера

Що стосується якраз камери, то модель iPhone 17 Pro отримає істотний редизайн. Наприклад, Apple відійде від звичного квадратного виступу камери на користь відмітної алюмінієвої планки, яка буде охоплювати всю ширину смартфона. Область камери буде того ж кольору, що й інша частина пристрою. Щоправда, такий новий модуль камери не поширюватиметься на звичайний iPhone 17.

Новий дисплей для всіх

Попередні моделі iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max вже отримали збільшення розміру дисплеїв — з 6,12 і 6,69 дюймів до 6,27 і 6,86 дюймів відповідно. Очікується, що цьогоріч 2025 року Apple також додасть розмір дисплея в 6,27 дюйма у свою стандартну модель iPhone.

Смартфони лінійки iPhone 16 Pro Фото: macrumors.com

Власний чип

Припускають, що преміальні моделі Apple 2025 року вперше будуть оснащені чипом Wi-Fi 7, розробленим самою компанією Apple. Підтримка Wi-Fi 7 дасть змогу моделям Pro надсилати й одержувати дані в діапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц і 6 ГГц одночасно з підтримуваним маршрутизатором, а це посприяє вищій швидкості Wi-Fi, меншій затримці та надійнішому під'єднанню. Чип Wi-Fi також дасть змогу Apple ще більше знизити свою залежність від зовнішніх постачальників, як-от Broadcom.

Потужна селфі-камера

Лінійка iPhone 17 може бути оснащена 24-мегапіксельною фронтальною камерою з шестиелементним об'єктивом. Більш ранні iPhone 14 і 15 були оснащені 12-мегапіксельною фронтальною камерою з п'ятьма пластиковими лінзами, нагадує видання. Таке ж обладнання отримала і минулорічна лінійка iPhone 16. Покращена роздільна здатність до 24 мегапікселів на iPhone 17 дасть змогу фото зберігати свою якість навіть під час кадрування або збільшення, у той час як більша кількість пікселів захоплюватиме дрібніші деталі. Оновлення до шестиелементного об'єктива також має поліпшити якість зображення.

Більше пам'яті

Принаймні одна модель у лінійці iPhone 17 від Apple постачатиметься з 12 ГБ. Інсайдери кажуть, що базовий iPhone 17 поставлятиметься з 8 ГБ ОЗП, а обидві моделі Pro — зі збільшеним. Щоправда, тут думки розходяться: одні повідомляють, що 12 ГБ отримає тільки iPhone 17 Pro Max, а інші — що такий обсяг буде у всіх моделей. Для порівняння, стандартні iPhone 15 і iPhone 15 Plus мають 6 ГБ ОЗП, а моделі iPhone 15 Pro — 8 ГБ ОЗП, тоді як усі моделі iPhone 16 мають 8 ГБ ОЗП.

Одна зарядка — кілька пристроїв

Apple вже протестувала функцію бездротової зворотної зарядки для своїх майбутніх моделей iPhone 17 Pro. Така функція дасть змогу iPhone передавати живлення іншим пристроям Apple. За інформацією інсайдерів, може йтися про AirPods, Apple Watch або ж блок MagSafe.

Бездротова зарядка MagSafe Qi 2.2

Що стосується бездротової зарядки нового покоління Qi 2.2, то iPhone 17 може стати першим пристроєм Apple, який підтримуватиме цей стандарт.

Зарядка MagSafe Фото: tomsguide.com

Крім більш швидкого заряджання, Qi 2.2 пропонує поліпшене магнітне вирівнювання та ефективність заряджання порівняно з попередніми версіями.

Збільшена батарея

Інсайдери кажуть, що Apple збільшила глибину iPhone 17 Pro Max до 8,725 мм порівняно з 8,25 мм у iPhone 16 Pro Max, що становить різницю в товщині в 0,475 мм. За словами одного з джерел, таке збільшення передбачає більш ємну батарею.

Новий формат відео

Apple тестувала запис відео 8K на моделях iPhone 16 Pro, але така функціональність досі була недоступна. Оскільки очікується, що у моделей iPhone 17 Pro будуть повністю 48-мегапіксельні задні камери, є велика ймовірність, що запис відео 8K дебютує на цих пристроях.

Нагадаємо, Apple має представити свій новий смартфон iPhone 17 Air у вересні цього року. Обіцяють, що це буде найтонший смартфон в історії компанії. Щоправда, деякі інсайдери налаштовані скептично — вони стверджують, що заради привабливого зовнішнього вигляду довелося пожертвувати продуктивністю, і що батарея в нового iPhone буде доволі слабка.

Також стало відомо, що Apple помітно спростила перехід на iOS-пристрої з телефонів Android. Компанія оновила додаток Move to iOS і додала кілька корисних опцій для "переїзду" на свої гаджети.