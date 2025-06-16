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Диджитал

Смартфоны Motorola разочаровали пользователей: что случилось

Android 16 какие телефоны получат
Фото: expertreviews.com | Motorola Razr 50 Ultra точно получит обновление Android 16

На минувшей неделе Google выпустила Android 16. Samsung, Xiaomi, OnePlus пока только тестируют обновление ОС на своих флагманах и не подают официальных списков совместимых смартфонов. А компания Motorola внезапно отличилась: обычно она не спешит с выпуском последней версии ОС, но в этом случае уже опубликовала предварительный список телефонов, которые не получат Android 16.

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Motorola обновит несколько своих устройств до Android 16, и в списке можно найти все последние флагманские модели Razr, пишет androidpolice.com. Полный список смартфонов, на которых заработает обновление, выглядит так.

Motorola Razr:

  • Motorola Razr 2025
  • Motorola Razr+ 2025
  • Motorola Razr Ultra 2025
  • Motorola Razr+ 2024
  • Motorola Razr 60
  • Motorola Razr 60 Ultra
  • Motorola Razr 50 Ultra
  • Motorola Razr 50

Motorola Edge:

  • Motorola Edge 2025
  • Motorola Edge 60 Pro
  • Motorola Edge 60
  • Motorola Edge 60 Fusion
  • Motorola Edge 60 Stylus
  • Motorola Edge 50 Ultra
  • Motorola Edge 50 Pro
  • Motorola Edge 50 Neo
  • Motorola Edge 50 Fusion
  • Motorola Edge 50
  • Motorola Edge 40 Pro

Motorola G:

  • Moto G Power 2025
  • Moto G 2025
  • Motorola G Stylus 2025
  • Moto G56
  • Moto G86
  • Moto G86 Power
  • Moto G85
  • Moto G75
  • Moto G55

Также в список включен ThinkPhone 25.

Android 16 какие телефоны получат Fullscreen
Motorola G Stylus 2025 попала в список совместимых с Android 16
Фото: androidpolice.com

Как видим, популярный телефон Moto Razr (2024) и вообще вся линейка Razr (2023) в списке отсутствуют. Не вошли в него и некоторые телефоны среднего класса, выпущенные менее года назад (например, Moto G55 и G35). Даже ориентированный на IT-технологии ThinkPhone 2023 года в список не включен – при том, что Motorola обещала ему до трех лет обновлений ОС.

Издание отмечает, что список Motorola еще может поменяться, но все равно есть риск, что ряд бюджетных смартфонов так и останется без Android 16.

Напомним, что Google выпустила новую версию ОС Android 16. Владельцы устройств, которые работают с этой ОС, смогут установить апдейт в течение определенного промежутка времени — от нескольких дней до нескольких недель. Пока что обновления доступны только для смартфонов Pixel.

При этом стало известно, что владельцы Pixel столкнулись с настоящей проблемой – обновленная операционная система "ломает" смартфоны. Причиной, по всей видимости, стали ошибки обновления. 