Смартфоны Motorola разочаровали пользователей: что случилось
На минувшей неделе Google выпустила Android 16. Samsung, Xiaomi, OnePlus пока только тестируют обновление ОС на своих флагманах и не подают официальных списков совместимых смартфонов. А компания Motorola внезапно отличилась: обычно она не спешит с выпуском последней версии ОС, но в этом случае уже опубликовала предварительный список телефонов, которые не получат Android 16.
Motorola обновит несколько своих устройств до Android 16, и в списке можно найти все последние флагманские модели Razr, пишет androidpolice.com. Полный список смартфонов, на которых заработает обновление, выглядит так.
Motorola Razr:
- Motorola Razr 2025
- Motorola Razr+ 2025
- Motorola Razr Ultra 2025
- Motorola Razr+ 2024
- Motorola Razr 60
- Motorola Razr 60 Ultra
- Motorola Razr 50 Ultra
- Motorola Razr 50
Motorola Edge:
- Motorola Edge 2025
- Motorola Edge 60 Pro
- Motorola Edge 60
- Motorola Edge 60 Fusion
- Motorola Edge 60 Stylus
- Motorola Edge 50 Ultra
- Motorola Edge 50 Pro
- Motorola Edge 50 Neo
- Motorola Edge 50 Fusion
- Motorola Edge 50
- Motorola Edge 40 Pro
Motorola G:
- Moto G Power 2025
- Moto G 2025
- Motorola G Stylus 2025
- Moto G56
- Moto G86
- Moto G86 Power
- Moto G85
- Moto G75
- Moto G55
Также в список включен ThinkPhone 25.
Как видим, популярный телефон Moto Razr (2024) и вообще вся линейка Razr (2023) в списке отсутствуют. Не вошли в него и некоторые телефоны среднего класса, выпущенные менее года назад (например, Moto G55 и G35). Даже ориентированный на IT-технологии ThinkPhone 2023 года в список не включен – при том, что Motorola обещала ему до трех лет обновлений ОС.
Издание отмечает, что список Motorola еще может поменяться, но все равно есть риск, что ряд бюджетных смартфонов так и останется без Android 16.
Напомним, что Google выпустила новую версию ОС Android 16. Владельцы устройств, которые работают с этой ОС, смогут установить апдейт в течение определенного промежутка времени — от нескольких дней до нескольких недель. Пока что обновления доступны только для смартфонов Pixel.
При этом стало известно, что владельцы Pixel столкнулись с настоящей проблемой – обновленная операционная система "ломает" смартфоны. Причиной, по всей видимости, стали ошибки обновления.