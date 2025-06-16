Смартфоны Motorola разочаровали пользователей: что случилось

На минувшей неделе Google выпустила Android 16. Samsung, Xiaomi, OnePlus пока только тестируют обновление ОС на своих флагманах и не подают официальных списков совместимых смартфонов. А компания Motorola внезапно отличилась: обычно она не спешит с выпуском последней версии ОС, но в этом случае уже опубликовала предварительный список телефонов, которые не получат Android 16.

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Motorola обновит несколько своих устройств до Android 16, и в списке можно найти все последние флагманские модели Razr, пишет androidpolice.com. Полный список смартфонов, на которых заработает обновление, выглядит так.

Motorola Razr:

Motorola Razr 2025

Motorola Razr+ 2025

Motorola Razr Ultra 2025

Motorola Razr+ 2024

Motorola Razr 60

Motorola Razr 60 Ultra

Motorola Razr 50 Ultra

Motorola Razr 50

Motorola Edge:

Motorola Edge 2025

Motorola Edge 60 Pro

Motorola Edge 60

Motorola Edge 60 Fusion

Motorola Edge 60 Stylus

Motorola Edge 50 Ultra

Motorola Edge 50 Pro

Motorola Edge 50 Neo

Motorola Edge 50 Fusion

Motorola Edge 50

Motorola Edge 40 Pro

Motorola G:

Moto G Power 2025

Moto G 2025

Motorola G Stylus 2025

Moto G56

Moto G86

Moto G86 Power

Moto G85

Moto G75

Moto G55

Также в список включен ThinkPhone 25.

Motorola G Stylus 2025 попала в список совместимых с Android 16 Фото: androidpolice.com

Как видим, популярный телефон Moto Razr (2024) и вообще вся линейка Razr (2023) в списке отсутствуют. Не вошли в него и некоторые телефоны среднего класса, выпущенные менее года назад (например, Moto G55 и G35). Даже ориентированный на IT-технологии ThinkPhone 2023 года в список не включен – при том, что Motorola обещала ему до трех лет обновлений ОС.

Издание отмечает, что список Motorola еще может поменяться, но все равно есть риск, что ряд бюджетных смартфонов так и останется без Android 16.

Напомним, что Google выпустила новую версию ОС Android 16. Владельцы устройств, которые работают с этой ОС, смогут установить апдейт в течение определенного промежутка времени — от нескольких дней до нескольких недель. Пока что обновления доступны только для смартфонов Pixel.

При этом стало известно, что владельцы Pixel столкнулись с настоящей проблемой – обновленная операционная система "ломает" смартфоны. Причиной, по всей видимости, стали ошибки обновления.