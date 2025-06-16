Смартфони Motorola розчарували користувачів: що сталося

Минулого тижня Google випустила Android 16. Samsung, Xiaomi, OnePlus поки тільки тестують оновлення ОС на своїх флагманах і не подають офіційних списків сумісних смартфонів. А компанія Motorola раптово відзначилася: зазвичай вона не поспішає з випуском останньої версії ОС, але в цьому випадку вже опублікувала попередній список телефонів, які не отримають Android 16.

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Motorola оновить кілька своїх пристроїв до Android 16, і в списку можна знайти всі останні флагманські моделі Razr, пише androidpolice.com. Повний список смартфонів, на яких запрацює оновлення, виглядає так.

Motorola Razr:

Motorola Razr 2025

Motorola Razr+ 2025

Motorola Razr Ultra 2025

Motorola Razr+ 2024

Motorola Razr 60

Motorola Razr 60 Ultra

Motorola Razr 50 Ultra

Motorola Razr 50

Motorola Edge:

Motorola Edge 2025

Motorola Edge 60 Pro

Motorola Edge 60

Motorola Edge 60 Fusion

Motorola Edge 60 Stylus

Motorola Edge 50 Ultra

Motorola Edge 50 Pro

Motorola Edge 50 Neo

Motorola Edge 50 Fusion

Motorola Edge 50

Motorola Edge 40 Pro

Motorola G:

Moto G Power 2025

Moto G 2025

Motorola G Stylus 2025

Moto G56

Moto G86

Moto G86 Power

Moto G85

Moto G75

Moto G55

Також до списку включено ThinkPhone 25.

Motorola G Stylus 2025 потрапила до списку сумісних з Android 16 Фото: androidpolice.com

Як бачимо, популярний телефон Moto Razr (2024) і взагалі вся лінійка Razr (2023) у списку відсутні. Не увійшли до нього і деякі телефони середнього класу, випущені менше року тому (наприклад, Moto G55 і G35). Навіть орієнтований на IT-технології ThinkPhone 2023 року до списку не включено — при тому, що Motorola обіцяла йому до трьох років оновлень ОС.

Видання зазначає, що список Motorola ще може змінитися, але все одно є ризик, що низка бюджетних смартфонів так і залишиться без Android 16.

Нагадаємо, що Google випустила нову версію ОС Android 16. Власники пристроїв, які працюють з цією ОС, зможуть встановити апдейт протягом певного проміжку часу — від кількох днів до кількох тижнів. Поки що оновлення доступні тільки для смартфонів Pixel.

При цьому стало відомо, що власники Pixel зіткнулися зі справжньою проблемою — оновлена операційна система "ламає" смартфони. Причиною, очевидно, стали помилки оновлення.