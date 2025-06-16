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Діджитал

Смартфони Motorola розчарували користувачів: що сталося

Android 16 які телефони отримають
Фото: expertreviews.com | Motorola Razr 50 Ultra точно отримає оновлення Android 16

Минулого тижня Google випустила Android 16. Samsung, Xiaomi, OnePlus поки тільки тестують оновлення ОС на своїх флагманах і не подають офіційних списків сумісних смартфонів. А компанія Motorola раптово відзначилася: зазвичай вона не поспішає з випуском останньої версії ОС, але в цьому випадку вже опублікувала попередній список телефонів, які не отримають Android 16.

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Motorola оновить кілька своїх пристроїв до Android 16, і в списку можна знайти всі останні флагманські моделі Razr, пише androidpolice.com. Повний список смартфонів, на яких запрацює оновлення, виглядає так.

Motorola Razr:

  • Motorola Razr 2025
  • Motorola Razr+ 2025
  • Motorola Razr Ultra 2025
  • Motorola Razr+ 2024
  • Motorola Razr 60
  • Motorola Razr 60 Ultra
  • Motorola Razr 50 Ultra
  • Motorola Razr 50

Motorola Edge:

  • Motorola Edge 2025
  • Motorola Edge 60 Pro
  • Motorola Edge 60
  • Motorola Edge 60 Fusion
  • Motorola Edge 60 Stylus
  • Motorola Edge 50 Ultra
  • Motorola Edge 50 Pro
  • Motorola Edge 50 Neo
  • Motorola Edge 50 Fusion
  • Motorola Edge 50
  • Motorola Edge 40 Pro

Motorola G:

  • Moto G Power 2025
  • Moto G 2025
  • Motorola G Stylus 2025
  • Moto G56
  • Moto G86
  • Moto G86 Power
  • Moto G85
  • Moto G75
  • Moto G55

Також до списку включено ThinkPhone 25.

Android 16 які телефони отримають Fullscreen
Motorola G Stylus 2025 потрапила до списку сумісних з Android 16
Фото: androidpolice.com

Як бачимо, популярний телефон Moto Razr (2024) і взагалі вся лінійка Razr (2023) у списку відсутні. Не увійшли до нього і деякі телефони середнього класу, випущені менше року тому (наприклад, Moto G55 і G35). Навіть орієнтований на IT-технології ThinkPhone 2023 року до списку не включено — при тому, що Motorola обіцяла йому до трьох років оновлень ОС.

Видання зазначає, що список Motorola ще може змінитися, але все одно є ризик, що низка бюджетних смартфонів так і залишиться без Android 16.

Нагадаємо, що Google випустила нову версію ОС Android 16. Власники пристроїв, які працюють з цією ОС, зможуть встановити апдейт протягом певного проміжку часу — від кількох днів до кількох тижнів. Поки що оновлення доступні тільки для смартфонів Pixel.

При цьому стало відомо, що власники Pixel зіткнулися зі справжньою проблемою — оновлена операційна система "ламає" смартфони. Причиною, очевидно, стали помилки оновлення.