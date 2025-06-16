Смартфони Motorola розчарували користувачів: що сталося
Минулого тижня Google випустила Android 16. Samsung, Xiaomi, OnePlus поки тільки тестують оновлення ОС на своїх флагманах і не подають офіційних списків сумісних смартфонів. А компанія Motorola раптово відзначилася: зазвичай вона не поспішає з випуском останньої версії ОС, але в цьому випадку вже опублікувала попередній список телефонів, які не отримають Android 16.
Motorola оновить кілька своїх пристроїв до Android 16, і в списку можна знайти всі останні флагманські моделі Razr, пише androidpolice.com. Повний список смартфонів, на яких запрацює оновлення, виглядає так.
Motorola Razr:
- Motorola Razr 2025
- Motorola Razr+ 2025
- Motorola Razr Ultra 2025
- Motorola Razr+ 2024
- Motorola Razr 60
- Motorola Razr 60 Ultra
- Motorola Razr 50 Ultra
- Motorola Razr 50
Motorola Edge:
- Motorola Edge 2025
- Motorola Edge 60 Pro
- Motorola Edge 60
- Motorola Edge 60 Fusion
- Motorola Edge 60 Stylus
- Motorola Edge 50 Ultra
- Motorola Edge 50 Pro
- Motorola Edge 50 Neo
- Motorola Edge 50 Fusion
- Motorola Edge 50
- Motorola Edge 40 Pro
Motorola G:
- Moto G Power 2025
- Moto G 2025
- Motorola G Stylus 2025
- Moto G56
- Moto G86
- Moto G86 Power
- Moto G85
- Moto G75
- Moto G55
Також до списку включено ThinkPhone 25.
Як бачимо, популярний телефон Moto Razr (2024) і взагалі вся лінійка Razr (2023) у списку відсутні. Не увійшли до нього і деякі телефони середнього класу, випущені менше року тому (наприклад, Moto G55 і G35). Навіть орієнтований на IT-технології ThinkPhone 2023 року до списку не включено — при тому, що Motorola обіцяла йому до трьох років оновлень ОС.
Видання зазначає, що список Motorola ще може змінитися, але все одно є ризик, що низка бюджетних смартфонів так і залишиться без Android 16.
Нагадаємо, що Google випустила нову версію ОС Android 16. Власники пристроїв, які працюють з цією ОС, зможуть встановити апдейт протягом певного проміжку часу — від кількох днів до кількох тижнів. Поки що оновлення доступні тільки для смартфонів Pixel.
При цьому стало відомо, що власники Pixel зіткнулися зі справжньою проблемою — оновлена операційна система "ламає" смартфони. Причиною, очевидно, стали помилки оновлення.