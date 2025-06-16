Деньги за ветер: лучшие вентиляторы Dyson по итогам тестов, чем они хороши (видео)

Бренд Dyson производит необычные вентиляторы без лопастей, которые быстро охлаждают в жару, пусть и стоят недешево.

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Компания предлагает несколько моделей, которые отличаются своей ценой и характеристиками. Издание The Independent протестировало их и назвало лучшие.

В отличие от обычных вентиляторов, модели Dyson без лопастей не просто рубят воздух и выдувают его в вашем направлении, а всасывают воздух через основание, охлаждает его, а затем выталкивают обратно через петлю. В результате нет ощущения обдувания, создается непрерывный приятный поток прохладного воздуха.

Журналист The Independent протестировал каждый вентилятор Dyson дома в течение месяца, в теплые ночи и жаркие дни. Он оценил мощность воздушного потока, шумность, легкость в управлении, скорость охлаждения, габариты, пользу дополнительных функций очистки воздуха. Некоторые модели имеют пульт для дистанционного управления, а другие принимают команды через мобильное приложение, что тоже стоит учитывать при выборе.

Dyson HP09: лучший в целом

Вентилятор Dyson HP09 обладает многими возможностями Фото: Скриншот

Как правило, вентилятор нужен только летом, а с приходом осени приходится прятать его в кладовку или на балкон и держать там до следующего года. Но Dyson hot+cool formaldehyde пригодится даже зимой, ведь сочетает в себе вентилятор, обогреватель и очиститель воздуха. По сути своей он заменяет кондиционер, но гораздо компактнее. Как и каждый вентилятор Dyson, HP09 имеет минималистский дизайн в виде башни с отверстием посередине, который хорошо вписывается в современные интерьеры.

Несмотря на хорошие возможности, он оказался компактнее, чем более дешевые модели в этом списке, и вписывался практически в любую комнату. Головка может периодически вращаться с углом до 350 градусов, а LED-панель показывает информацию о качества воздуха в реальном времени, включая ЛОС, PM2.5, PM10 и многое другое. Для дистанционного управления разработано очень информативное приложение, а также пульт, который крепится на магните к верхней части корпуса.

Характеристики Dyson HP09

Тип: безлопастной вентилятор, обогреватель и очиститель воздуха;

Уровень шума: 46–62 дБ;

Настройки скорости : 10, авто;

Вращение: 350°;

Размеры: 76 см × 24,8 см × 20 см;

Вес : 5,7 кг;

Таймер: Да;

Цена в Украине: от 26 300 гривен.

Обзор вентилятора Dyson HP09

Dyson AM07: лучший за свою цену

Вентилятор Dyson AM07 выглядит просто, но работает хорошо Фото: Cкриншот

Эффективный вентилятор без дополнительных элементов, таких как встроенный очиститель воздуха. Это одна из самых простых моделей Dyson, которая все еще обеспечивает мощный поток воздуха даже не средней скорости. Всего доступно 10 режимов, которые можно переключать с помощью пульта. Лишенный системы очистки воздуха, модель выталкивает больше "сырого" воздуха, поэтому кажется мощнее.

Он же позволяет настроить вращение в диапазоне 80 градусов, что не идеально, если вы надеетесь охладить большое пространство или более одного человека одновременно. В отличие от некоторых более дорогих моделей Dyson, основание не вращается — воздух просто выходит через специальные щели-инжекторы. При необходимости, можно наклонить головку назад, чтобы поток бил вверх.

У Dyson Cool AM07 есть встроенный таймер сна, но поток воздуха достаточно плавный, чтобы оставить устройство включенным на всю ночь и не замерзнуть. На высокой скорости вентилятор работает довольно громко, что может мешать спать.

Характеристики Dyson AM07

Тип: безлопастной башенный вентилятор (Air Multiplier);

Уровень шума: до 64 дБ;

Настройки скорости: 10;

Диапазон: 70–80°;

Размеры: 100,7 см × 19 см × 11 см;

Вес: 2,8 кг;

Таймер: Да;

Стоимость в Украине: от 11 623 грн.

Презентация вентилятора Dyson AM07

Dyson CF1: лучший настольный вентилятор

Вентилятор Dyson CF1 очень компактный, но мощный Фото: Dyson

Первый вентилятор Dyson, который можно без труда поставить на стол или тумбочку. Для настольного вентилятора прибор довольно большой, ведь диаметр петли составляет 36 см, но он довольно легкий, поэтому не кажется громоздким. Головку можно наклонить вручную и установить вращательное движение под углом в 15, 40 или 70 градусов, но устройство не запоминает выбор, и он сбрасывается до стандартного после каждого запуска. Управляется только при помощи пульта.

Это один из самых мощных вентиляторов с точки зрения воздушного потока, которые тестировал The Independent. Он имеет 10 режимов работы, которые можно настроить с помощью пульта дистанционного управления или с помощью простого переключателя у основания. Он щелкает при каждом повороте, что иногда удобнее кнопок. Режим сна снижает скорость до четвертого уровня и затемняет экран, но ее можно изменить по желанию, таймер тоже в наличии.

Dyson CF1 тихий на нижних уровнях, но даже на полной мощности не мешает спать. Вращение немного громче, чем у башенных вентиляторов Dyson, но все равно были достаточно мягкими для использования ночью.

Характеристики Dyson CF1

Тип: настольный вентилятор без лопастей;

Уровень шума: 29 дБ макс;

Настройки скорости: 10;

Вращение: 15°, 40°, 70°;

Размеры: 55 см × 36 см × 36 см;

Вес: 1,8 кг;

Таймер: Да;

Стоимость в Украине: от 22 000 грн.

Ранее писали, как выбрать хороший вентилятор для охлаждения квартиры. Колонный или башенный дизайн хорошо подходит, если нужно быстрое охлаждение в ограниченном пространстве.

Сообщали также, почему опасно включать вентилятор во время жары. В некоторых условиях он не только не охлаждает, но и дополнительно нагревает тело.