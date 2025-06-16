Гроші за вітер: найкращі вентилятори Dyson за підсумками тестів, чим вони хороші (відео)

Бренд Dyson виробляє незвичайні вентилятори без лопатей, які швидко охолоджують у спеку, нехай і коштують недешево.

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Компанія пропонує кілька моделей, які відрізняються своєю ціною та характеристиками. Видання The Independent протестувало їх і назвало найкращі.

На відміну від звичайних вентиляторів, моделі Dyson без лопатей не просто рубають повітря і видувають його у вашому напрямку, а всмоктують повітря через основу, охолоджують його, а потім виштовхують назад через петлю. У результаті немає відчуття обдування, створюється безперервний приємний потік прохолодного повітря.

Журналіст The Independent протестував кожен вентилятор Dyson вдома протягом місяця, у теплі ночі та спекотні дні. Він оцінив потужність повітряного потоку, гучність, легкість в управлінні, швидкість охолодження, габарити, користь додаткових функцій очищення повітря. Деякі моделі мають пульт для дистанційного керування, а інші приймають команди через мобільний додаток, що теж варто враховувати при виборі.

Dyson HP09: кращий загалом

Вентилятор Dyson HP09 має багато можливостей Фото: Скриншот

Зазвичай вентилятор потрібен тільки влітку, а з приходом осені доводиться ховати його в комору або на балкон і тримати там до наступного року. Але Dyson hot+cool formaldehyde стане в нагоді навіть взимку, адже поєднує в собі вентилятор, обігрівач і очищувач повітря. По суті своїй він замінює кондиціонер, але набагато компактніший. Як і кожен вентилятор Dyson, HP09 має мінімалістський дизайн у вигляді вежі з отвором посередині, який добре вписується в сучасні інтер'єри.

Незважаючи на хороші можливості, він виявився компактнішим, ніж дешевші моделі в цьому списку, і вписувався практично в будь-яку кімнату. Головка може періодично обертатися з кутом до 350 градусів, а LED-панель показує інформацію про якість повітря в реальному часі, включно з ЛОС, PM2.5, PM10 і багато іншого. Для дистанційного керування розроблено дуже інформативний застосунок, а також пульт, який кріпиться на магніті до верхньої частини корпусу.

Характеристики Dyson HP09

Тип: безлопатевий вентилятор, обігрівач і очищувач повітря;

Рівень шуму: 46-62 дБ;

Налаштування швидкості: 10, авто;

Обертання: 350°;

Розміри: 76 см × 24,8 см × 20 см;

Вага: 5,7 кг;

Таймер: Так;

Ціна в Україні: від 26 300 гривень.

Огляд вентилятора Dyson HP09

Dyson AM07: найкращий за свою ціну

Вентилятор Dyson AM07 має простий вигляд, але працює добре Фото: Cкриншот

Ефективний вентилятор без додаткових елементів, таких як вбудований очищувач повітря. Це одна з найпростіших моделей Dyson, яка все ще забезпечує потужний потік повітря навіть не середній швидкості. Всього доступно 10 режимів, які можна перемикати за допомогою пульта. Позбавлена системи очищення повітря, модель виштовхує більше "сирого" повітря, тому здається потужнішою.

Він же дає змогу налаштувати обертання в діапазоні 80 градусів, що не ідеально, якщо ви сподіваєтеся охолодити великий простір або більше однієї людини одночасно. На відміну від деяких дорожчих моделей Dyson, основа не обертається — повітря просто виходить через спеціальні щілини-інжектори. За необхідності, можна нахилити головку назад, щоб потік бив угору.

У Dyson Cool AM07 є вбудований таймер сну, але потік повітря досить плавний, щоб залишити пристрій увімкненим на всю ніч і не замерзнути. На високій швидкості вентилятор працює досить голосно, що може заважати спати.

Характеристики Dyson AM07

Тип: безлопатевий баштовий вентилятор (Air Multiplier);

Рівень шуму: до 64 дБ;

Налаштування швидкості: 10;

Діапазон: 70-80°;

Розміри: 100,7 см × 19 см × 11 см;

Вага: 2,8 кг;

Таймер: Так;

Вартість в Україні: від 11 623 грн.

Презентація вентилятора Dyson AM07

Dyson CF1: найкращий настільний вентилятор

Вентилятор Dyson CF1 дуже компактний, але потужний Фото: Dyson

Перший вентилятор Dyson, який можна без зусиль поставити на стіл або тумбочку. Для настільного вентилятора прилад досить великий, адже діаметр петлі становить 36 см, але він досить легкий, тому не здається громіздким. Головку можна нахилити вручну і встановити обертальний рух під кутом 15, 40 або 70 градусів, але пристрій не запам'ятовує вибір, і він скидається до стандартного після кожного запуску. Управляється тільки за допомогою пульта.

Це один із найпотужніших вентиляторів з точки зору повітряного потоку, які тестував The Independent. Він має 10 режимів роботи, які можна налаштувати за допомогою пульта дистанційного керування або за допомогою простого перемикача біля основи. Він клацає при кожному повороті, що іноді зручніше за кнопки. Режим сну знижує швидкість до четвертого рівня і затемнює екран, але її можна змінити за бажанням, таймер теж у наявності.

Dyson CF1 тихий на нижніх рівнях, але навіть на повній потужності не заважає спати. Обертання трохи голосніше, ніж у баштових вентиляторів Dyson, але все одно були досить м'якими для використання вночі.

Характеристики Dyson CF1

Тип: настільний вентилятор без лопатей;

Рівень шуму: 29 дБ макс;

Налаштування швидкості: 10;

Обертання: 15°, 40°, 70°;

Розміри: 55 см × 36 см × 36 см;

Вага: 1,8 кг;

Таймер: Так;

Вартість в Україні: від 22 000 грн.

Раніше писали, як вибрати хороший вентилятор для охолодження квартири. Колонний або баштовий дизайн добре підходить, якщо потрібне швидке охолодження в обмеженому просторі.

Повідомляли також, чому небезпечно вмикати вентилятор під час спеки. У деяких умовах він не тільки не охолоджує, а й додатково нагріває тіло.