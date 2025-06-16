Почему вам стоит установить светодиодную ленту позади телевизора: объяснение экспертов

Телевизор давно уже стал неотъемлемо частью интерьера. Однако не все знают, как разместить его правильно. Это не так просто, как может показаться, – ведь надо учитывать несколько факторов.

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Важно сочетать освещение в комнате, где стоит телевизор, с экраном самого телевизора, отмечает slashgear.com.

Издание советует размещать источник света — часто это светодиодная лента — за телевизором или монитором компьютера, чтобы оптимизировать вечерний просмотр. Мягкое сияние, выходящее за пределы самого телевизора, не только создает уютную атмосферу, но и может снижать нагрузку на глаза.

Как работает светодиодная лент

Светодиоды, равномерно нанесенные на тонкую полоску, получили название светодиодной ленты. Ширина такой ленты обычно составляет 8-20 мм, а толщина (с учетом светодиодов) – 2-3 мм.

Светодиодные ленты широко используются для подсветки различных объектов – мебели, витрин, ниш и потолков, а также для создания световых эффектов (светодиоды как раз и обеспечивают равномерное свечение). Ленты могут крепиться к поверхности за счет клеевого слоя или устанавливаться в специальные профили – для улучшения рассеивания тепла и создания более комфортного настроения.

Синий свет – будьте осторожны

Что касается домашнего освещения, то в основном пользователи уже перешли со старых ламп накаливания на светодиодные лампы, и светодиодная технология продолжает развиваться. Современные телевизоры тоже быстро усовершенствуются. Однако надо помнить, что мониторы, смартфоны и телевизоры излучают синий свет, который может нарушать циркадные ритмы – "биологические часы" организма, которые регулируют циклы сна и бодрствования и другие жизненно важные процессы.

У многих телевизоров есть функция автоматического затемнения. Есть также специальные приложения (например, Flux), которые уменьшают синий свет, снижая нагрузку на глаза и помогая людям спать. Сторонники рассеянного освещения говорят, что оно в любом случае уменьшает нагрузку на глаза при просмотре телевизора и работе за компьютером. Некоторые даже утверждают, что такое освещение делает черные участки экрана более черными, таким образом обеспечивая более высокую контрастность и лучший просмотр. Наконец, при таком освещении комната просто кажется более уютной.

Такие бренды, как Philips и Govee, уже предлагают интеллектуальные варианты освещения.

Светодиодные ленты могут преобразить комнату Фото: Govee

Светодиодные ленты удобнее всего прикрепить к заднему внешнему краю экрана. Направление света в сторону от экрана создаст желаемый эффект рассеянного света. Если вы хотите более тонкой подсветки, лучше использовать белые ленты. Настройка смещения освещения не должна превышать 10% от максимальной яркости дисплея. Некоторые называют 5% идеальным значением. Еще один фактор, который следует учитывать, — это цвет стены за экраном. Обычно предпочтительны нейтральные и матовые цвета, поскольку они уменьшают изменения цвета и отражения от экрана.

Также Фокус сообщал, что простой трюк улучшает изображение телевизора и бережет здоровье. Речь шла как раз об использовании светодиодной ленты. При этом отмечалось, что LED-ленты, которые синхронизируют свое свечение с изображением на экране телевизора, могут привлекать внимание, но при этом портить восприятие цвета.

Также стало известно, что китайские специалисты создали самый маленький в мире светодиодный дисплей. Сначала он был монохромным, но в перспективе его планируют сделать многоцветным.