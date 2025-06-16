Чому вам варто встановити світлодіодну стрічку позаду телевізора: пояснення експертів

Телевізор давно вже став невід'ємною частиною інтер'єру. Однак не всі знають, як розмістити його правильно. Це не так просто, як може здатися, — адже треба враховувати кілька чинників.

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Важливо поєднувати освітлення в кімнаті, де стоїть телевізор, з екраном самого телевізора, зазначає slashgear.com.

Видання радить розміщувати джерело світла — часто це світлодіодна стрічка — за телевізором або монітором комп'ютера, щоб оптимізувати вечірній перегляд. М'яке сяйво, що виходить за межі самого телевізора, не тільки створює затишну атмосферу, а й може знижувати навантаження на очі.

Як працює світлодіодна стрічка

Світлодіоди, рівномірно нанесені на тонку смужку, отримали назву світлодіодної стрічки. Ширина такої стрічки зазвичай становить 8-20 мм, а товщина (з урахуванням світлодіодів) — 2-3 мм.

Світлодіодні стрічки широко використовуються для підсвічування різних об'єктів — меблів, вітрин, ніш і стель, а також для створення світлових ефектів (світлодіоди якраз і забезпечують рівномірне світіння). Стрічки можуть кріпитися до поверхні за рахунок клейового шару або встановлюватися в спеціальні профілі — для поліпшення розсіювання тепла і створення більш комфортного настрою.

Синє світло — будьте обережні

Що стосується домашнього освітлення, то здебільшого користувачі вже перейшли зі старих ламп розжарювання на світлодіодні лампи, і світлодіодна технологія продовжує розвиватися. Сучасні телевізори теж швидко вдосконалюються. Однак треба пам'ятати, що монітори, смартфони та телевізори випромінюють синє світло, яке може порушувати циркадні ритми — "біологічний годинник" організму, що регулює цикли сну і неспання та інші життєво важливі процеси.

У багатьох телевізорів є функція автоматичного затемнення. Є також спеціальні додатки (наприклад, Flux), які зменшують синє світло, знижуючи навантаження на очі та допомагаючи людям спати. Прихильники розсіяного освітлення кажуть, що воно в будь-якому разі зменшує навантаження на очі під час перегляду телевізора та роботи за комп'ютером. Дехто навіть стверджує, що таке освітлення робить чорні ділянки екрана чорнішими, таким чином забезпечуючи вищу контрастність і кращий перегляд. Нарешті, за такого освітлення кімната просто здається більш затишною.

Такі бренди, як Philips і Govee, вже пропонують інтелектуальні варіанти освітлення.

Світлодіодні стрічки можуть перетворити кімнату Фото: Govee

Світлодіодні стрічки найзручніше прикріпити до заднього зовнішнього краю екрана. Спрямування світла в бік від екрана створить бажаний ефект розсіяного світла. Якщо ви хочете більш тонкого підсвічування, краще використовувати білі стрічки. Налаштування зміщення освітлення не має перевищувати 10% від максимальної яскравості дисплея. Дехто називає 5% ідеальним значенням. Ще один фактор, який слід враховувати, — це колір стіни за екраном. Зазвичай перевагу віддають нейтральним і матовим кольорам, оскільки вони зменшують зміни кольору та відбиття від екрана.

Також Фокус повідомляв, що простий трюк покращує зображення телевізора і береже здоров'я. Йшлося саме про використання світлодіодної стрічки. При цьому зазначалося, що LED-стрічки, які синхронізують своє світіння із зображенням на екрані телевізора, можуть привертати увагу, але при цьому псувати сприйняття кольору.

Також стало відомо, що китайські фахівці створили найменший у світі світлодіодний дисплей. Спочатку він був монохромним, але в перспективі його планують зробити багатобарвним.