Можно ли "подцепить" вирус, если вы подключите любой гаджет к USB

USB-порты удобны тем, что работают без предварительной настройки. К ним можно сразу подключить любое устройство: и компьютерную мышь, и клавиатуру, и прочие аксессуары. Но у такого удобства есть обратная сторона, которая может оказаться опасной.

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Несанкционированное USB-устройство может поставить под угрозу всю вашу систему, пишет slashgear.com. Например, флэш-накопители являются одним из наиболее распространенных способов передачи вредоносных программ

Но флэшки – не единственные USB-устройства, которые потенциально могут представлять опасность. По данным Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США, были случаи, когда злоумышленники также заражали вирусами цифровые фоторамки. При подключении к компьютеру эти устройства срабатывали так же, как и зараженные флэшки.

Как работают USB-атаки

Есть несколько способов подвергнуть опасности ваш компьютер. Некоторые USB-устройства разработаны для автоматической установки вредоносного ПО или кражи конфиденциальных данных сразу после подключения.

В других случаях такие устройства могут запускать программы-вымогатели, которые блокируют доступ к вашей системе, пока вы не заплатите за ключ дешифрования.

Есть еще тактика, которая заключается в использовании USB-устройства, имитирующего клавиатуру. Это позволяет ему взять под контроль ваш компьютер, выполнять вредоносные команды или распространять вредоносное ПО по сети.

Используются и так называемые USB- Kill, которые могут посылать высоковольтные электрические импульсы через ваш ПК и повреждать его внутренние компоненты.

В первую очередь в сфере интересов злоумышленников – крупные и важные предприятия (например, аэропорты или электростанции). Но и частным лицам не нужно терять бдительность, ведь число программ-вымогателей продолжает расти.

Если вы не используете случайные или непроверенные USB-накопители, то, скорее всего, вам не о чем волноваться. Однако на всякий случай используйте еще и антивирус и обновляйте компьютер с помощью последних исправлений безопасности. Также будет лучше отключить функцию автозапуска в Windows. Для этого:

перейдите в Панель управления > Автозапуск,

снимите флажок «Использовать автозапуск для всех носителей и устройств»,

нажмите «Сохранить».

Если же вам все-таки крайне необходимо увидеть, что находится на незнакомом USB-накопителе, то тут самый безопасный способ — это использовать компьютер с воздушным зазором. Многие виды вредоносных программ на базе USB зависят от подключения к интернету, поэтому использование системы, которая не находится в сети, снижает риск.

Также Фокус писал о случаях, когда мошенники крадут данные карты через смартфон. Проблема особенно актуальна в сезон отпусков – люди тогда больше путешествуют и часто пользуются открытыми сетями Wi-Fi.

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