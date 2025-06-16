Чи можна "підчепити" вірус, якщо ви під'єднаєте будь-який гаджет до USB

USB-порти зручні тим, що працюють без попереднього налаштування. До них можна відразу під'єднати будь-який пристрій: і комп'ютерну мишу, і клавіатуру, і інші аксесуари. Але у такої зручності є зворотний бік, який може виявитися небезпечним.

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Несанкціонований USB-пристрій може поставити під загрозу всю вашу систему, пише slashgear.com. Наприклад, флеш-накопичувачі є одним із найпоширеніших способів передачі шкідливих програм

Але флешки — не єдині USB-пристрої, які потенційно можуть становити небезпеку. За даними Агентства з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США, були випадки, коли зловмисники також заражали вірусами цифрові фоторамки. При підключенні до комп'ютера ці пристрої спрацьовували так само, як і заражені флешки.

Як працюють USB-атаки

Є кілька способів наразити на небезпеку ваш комп'ютер. Деякі USB-пристрої розроблено для автоматичного встановлення шкідливого ПЗ або крадіжки конфіденційних даних одразу після під'єднання.

В інших випадках такі пристрої можуть запускати програми-вимагачі, які блокують доступ до вашої системи, поки ви не заплатите за ключ дешифрування.

Є ще тактика, яка полягає у використанні USB-пристрою, що імітує клавіатуру. Це дає йому змогу взяти під контроль ваш комп'ютер, виконувати шкідливі команди або поширювати шкідливе ПЗ мережею.

Використовуються і так звані USB-Kill, які можуть посилати високовольтні електричні імпульси через ваш ПК і пошкоджувати його внутрішні компоненти.

Насамперед у сфері інтересів зловмисників — великі та важливі підприємства (наприклад, аеропорти або електростанції). Але і приватним особам не потрібно втрачати пильність, адже кількість програм-вимагачів продовжує зростати.

Якщо ви не використовуєте випадкові або неперевірені USB-накопичувачі, то, найімовірніше, вам нема про що хвилюватися. Однак про всяк випадок використовуйте ще й антивірус та оновлюйте комп'ютер за допомогою останніх виправлень безпеки. Також буде краще відключити функцію автозапуску в Windows. Для цього:

перейдіть у Панель керування > Автозапуск,

зніміть прапорець "Використовувати автозапуск для всіх носіїв і пристроїв",

натисніть "Зберегти".

Якщо ж вам усе-таки вкрай необхідно побачити, що знаходиться на незнайомому USB-накопичувачі, то тут найбезпечніший спосіб — це використовувати комп'ютер із повітряним зазором. Багато видів шкідливих програм на базі USB залежать від підключення до інтернету, тому використання системи, яка не перебуває в мережі, знижує ризик.

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