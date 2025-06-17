Что такое адаптивный режим питания в iOS 26 и как он экономит заряд аккумулятора вашего iPhone

Независимо от того, насколько емкий аккумулятор iPhone, есть способы заставить его работать дольше. iOS 26 добавляет еще одну функцию экономии заряда батареи под названием «Адаптивное питание».

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Чтобы вы могли еще дольше использовать заряд смартфона стоит активировать новую функцию. О том, как это сделать рассказывает издание slashgear.com.

Adaptive Power ("Адаптивное питание") в iOS 26 продлевает срок службы батареи, внося некоторые изменения в производительность. Функция отслеживает поведение приложений, чтобы определить, какие из них используют больше всего заряда, а затем соответствующим образом подстраивается под более низкое потребление энергии. Идея похожа на Adaptive Battery от Google, которая изучает привычки пользователя, чтобы оптимизировать срок службы батареи на телефонах Android. Adaptive Power также немного затемняет экран, чтобы сэкономить заряд, что имеет смысл, учитывая, сколько энергии могут потреблять яркие дисплеи.

Хотя функция Adaptive Power в iOS 26 определенно полезна, вы можете заметить, что iPhone тратит немного больше времени на выполнение некоторых задач, когда эта функция включена. Она также автоматически переходит в режим низкого энергопотребления, когда уровень заряда батареи падает ниже 20%. Все это помогает еще больше продлить срок службы аккумулятора.

Как включить режим адаптивного питания на iPhone

Режим Adaptive Power в настоящее время доступен только в бета-версии iOS 26 для разработчиков. Поскольку эта функция, по-видимому, использует ИИ, то она ограничена iPhone, поддерживающими Apple Intelligence — iPhone 15 Pro и более новыми моделями. Если вы используете более старую модель iPhone, вы не найдете опцию Adaptive Power даже после установки iOS 26.

Однако если у вас есть совместимый iPhone с iOS 26, включить Adaptive Power довольно просто. Вот как это сделать:

Откройте "Настройки".

Нажмите на "Аккумулятор".

Прокрутите вниз, чтобы выбрать режим питания, и включите переключатель "Адаптивное питание".

Но если вы все еще не удовлетворены тем, как долго работает батарея, есть и другие шаги, которые вы можете предпринять. Вы можете проверить, какие приложения потребляют много энергии, отключить тактильную обратную связь и оставить режим низкого энергопотребления включенным даже при более высоком уровне заряда батареи.

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