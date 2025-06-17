Що таке адаптивний режим живлення в iOS 26 і як він економить заряд акумулятора вашого iPhone

Незалежно від того, наскільки ємний акумулятор iPhone, є способи змусити його працювати довше. iOS 26 додає ще одну функцію економії заряду батареї під назвою "Адаптивне живлення".

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Щоб ви могли ще довше використовувати заряд смартфона варто активувати нову функцію. Про те, як це зробити розповідає видання slashgear.com.

Adaptive Power ("Адаптивне живлення") в iOS 26 продовжує термін служби батареї, вносячи деякі зміни в продуктивність. Функція відстежує поведінку додатків, щоб визначити, які з них використовують найбільше заряду, а потім відповідним чином підлаштовується під більш низьке споживання енергії. Ідея схожа на Adaptive Battery від Google, яка вивчає звички користувача, щоб оптимізувати термін служби батареї на телефонах Android. Adaptive Power також трохи затемнює екран, щоб заощадити заряд, що має сенс, враховуючи, скільки енергії можуть споживати яскраві дисплеї.

Хоча функція Adaptive Power в iOS 26, безумовно, корисна, ви можете помітити, що iPhone витрачає трохи більше часу на виконання деяких завдань, коли цю функцію ввімкнено. Вона також автоматично переходить у режим низького енергоспоживання, коли рівень заряду батареї падає нижче 20%. Все це допомагає ще більше продовжити термін служби акумулятора.

Як увімкнути режим адаптивного живлення на iPhone

Режим Adaptive Power наразі доступний тільки в бета-версії iOS 26 для розробників. Оскільки ця функція, мабуть, використовує ШІ, то вона обмежена iPhone, що підтримують Apple Intelligence — iPhone 15 Pro і новішими моделями. Якщо ви використовуєте старішу модель iPhone, ви не знайдете опцію Adaptive Power навіть після встановлення iOS 26.

Однак якщо у вас є сумісний iPhone з iOS 26, увімкнути Adaptive Power досить просто. Ось як це зробити:

Відкрийте "Налаштування".

Натисніть на "Акумулятор".

Прокрутіть униз, щоб вибрати режим живлення, і ввімкніть перемикач "Адаптивне живлення".

Але якщо ви все ще не задоволені тим, як довго працює батарея, є й інші кроки, які ви можете зробити. Ви можете перевірити, які додатки споживають багато енергії, вимкнути тактильний зворотний зв'язок і залишити режим низького енергоспоживання увімкненим навіть за більш високого рівня заряду батареї.

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