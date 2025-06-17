Инженеры создали дрон с "хоботом": зачем понадобилась такая необычная деталь

Беспилотники стали незаменимы не только на поле боя, но и в гражданской жизни – например, когда речь идет о помощи в районах стихийных бедствий. Но часто возможности таких дронов ограничены, когда дело касается маневров в ограниченном пространстве.

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Проблему недостаточной маневренности удалось решить ученым из Университета Гонконга, пишет interestingengineering.com.

Они создали гибкую, меняющую форму роботизированную руку, которая крепится к дронам и с легкостью выполняет любые задачи даже на труднодоступных локациях. Конструкцию назвали «Воздушный хобот слона», так как принцип ее работы «подсмотрели» у этих животных.

Где пригодится дрон-хобот

Новая конструкция поможет беспилотникам расширить спектр их применения: от расчистки завалов после стихийных бедствий до обслуживания высоковольтных линий и мостов через море.

Дрон, оснащенный робо-рукой, справится с вызовами, перед которыми оказываются бессильными большинство обычных беспилотников. Он может маневрировать в узких трубопроводах, обходить препятствия и выполнять сложные задачи в ограниченных пространствах. Например, дроны с робо-руками, могут убирать обломки с обрушившихся зданий или поврежденных линий электропередач.

Благодаря их точности и радиусу действия, они пригодятся и для осмотра и ремонта мостов и других объектов инфраструктуры, к которым трудно добраться по земле.

Рука-хобот не нуждается в обычных захватах, и потому может захватывать и транспортировать объекты, которые не под силу обычным дронам. Дело в том, что обычно воздушные роботы полагаются на жесткие механические руки с захватами, – а такие конструкции часто сталкиваются с ограничениями по весу и по диапазону действия. В отличие от них, новая рука-хобот использует для захвата свою гибкую структуру и поэтому может захватывать предметы различных размеров и форм.

Ранее Фокус писал, что лазер впервые сбил дроны прямо в бою. Этот лазер применили израильские Силы обороны на границе с Египтом и Сектором Газа.

Также сообщалось, что благодаря новым технологиям дроны будут летать "вечность". Канадские исследователи решили оснастить беспилотники литий-металлическими аккумуляторами.