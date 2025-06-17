Інженери створили дрон із "хоботом": навіщо знадобилася така незвичайна деталь

Безпілотники стали незамінними не тільки на полі бою, а й у цивільному житті — наприклад, коли йдеться про допомогу в районах стихійних лих. Але часто можливості таких дронів обмежені, коли справа стосується маневрів в обмеженому просторі.

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Проблему недостатньої маневреності вдалося вирішити вченим з Університету Гонконгу, пише interestingengineering.com.

Вони створили гнучку роботизовану руку, яка змінює форму та кріпиться до дронів і з легкістю виконує будь-які завдання навіть на важкодоступних локаціях. Конструкцію назвали "Повітряний хобот слона", бо принцип її роботи "підгледіли" у цих тварин.

Де знадобиться дрон-хобот

Нова конструкція допоможе безпілотникам розширити спектр їх застосування: від розчищення завалів після стихійних лих до обслуговування високовольтних ліній і мостів через море.

Дрон, оснащений робо-рукою, впорається з викликами, перед якими виявляються безсилими більшість звичайних безпілотників. Він може маневрувати у вузьких трубопроводах, оминати перешкоди і виконувати складні завдання в обмежених просторах. Наприклад, дрони з робо-руками, можуть прибирати уламки з будівель, що обвалилися, або пошкоджених ліній електропередач.

Завдяки їхній точності та радіусу дії, вони стануть у пригоді і для огляду та ремонту мостів та інших об'єктів інфраструктури, до яких важко дістатися по землі.

Рука-хобот не потребує звичайних захоплень, і тому може захоплювати і транспортувати об'єкти, які не під силу звичайним дронам. Річ у тім, що зазвичай повітряні роботи покладаються на жорсткі механічні руки із захопленнями, — а такі конструкції часто стикаються з обмеженнями за вагою і за діапазоном дії. На відміну від них, нова рука-хобот використовує для захоплення свою гнучку структуру і тому може захоплювати предмети різних розмірів і форм.

Раніше Фокус писав, що лазер вперше збив дрони прямо в бою. Цей лазер застосували ізраїльські Сили оборони на кордоні з Єгиптом і Сектором Газа.

Також повідомлялося, що завдяки новим технологіям дрони літатимуть "вічність". Канадські дослідники вирішили оснастити безпілотники літій-металевими акумуляторами.