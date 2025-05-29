Дрони літатимуть "вічність": учені знайшли спосіб продовжити політ будь-якого БПЛА

Канадський безпілотник літатиме на американських літій-металевих акумуляторах. Це перший приклад використання таких твердотільних батарей для літального апарату.

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Про це повідомляє interestingengineering.com.

Американська компанія Factorial, що спеціалізується на технології твердотільних акумуляторів, поставила свої літій-металеві акумуляторні елементи канадській компанії Avidrone Aerospace, яка розробляє безпілотні літальні апарати великої дальності.

Це ознаменувало дебют фірмової платформи FEST (Factorial Electrolyte System Technology) компанії Factorial у секторі безпілотних літальних апаратів.

Під час випробувань буде оцінено продуктивність акумулятора в умовах експлуатаційних навантажень, включно з екстремальними температурами, роботою на великій висоті та постійною вібрацією — умови, типові для тактичних і промислових завдань безпілотників.

З електромобіля — на БПЛА

Твердотільні акумулятори зазвичай асоціюються з автотранспортом — зокрема, електромобілями. Компанія Factorial вказує серед своїх партнерів Jeep, Fiat, Opel та інших автогігантів, а також заявляє, що частка ринку провідних автомобільних партнерів становить 20%.

Технологія твердотільних акумуляторів являє собою значний прогрес порівняно з традиційними літій-іонними системами — через більшу щільність енергії. А тепер вона може стати в пригоді і для ринку безпілотників, який стрімко зростає.

На відміну від систем із легкозаймистим рідким електролітом, у продукції FEST використовується твердий електроліт, що підвищує термічну стабільність і знижує ризик відмов під час високонапружених операцій.

"У безпілотних системах вага дорівнює дальності, а дальність визначає місію", — пояснив засновник і генеральний директор Avidrone Скотт Грей. Він зазначив, що твердотільні елементи Factorial дають "помітну перевагу в плані витривалості та корисного навантаження, відкриваючи нові можливості як для оборонних, так і для комерційних операторів".

Очікується, що твердотільні акумулятори стануть основною технологією в цій галузі завдяки своїй високій щільності енергії, профілю безпеки та продуктивності в екстремальних умовах.

Оскільки зараз дедалі більшою стає потреба в надійних з військового погляду енергетичних системах, які можна знайти на внутрішньому ринку, вихід Factorial у сферу безпілотників може означати, що вона стає новатором подвійного призначення.

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Також стало відомо, що в Китаї запустили дрон-важковаговик для перевезення вантажів. Він може підняти вагу близько тисячі кілограмів і пролетіти понад півтори сотні кілометрів.