Дроны будут летать "вечность": ученые нашли способ продлить полет любого БПЛА

Канадский беспилотник будет летать на американских литий-металлических аккумуляторах. Это первый пример использования таких твердотельных батарей для летательного аппарата.

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Об этом сообщает interestingengineering.com.

Американская компания Factorial, специализирующаяся на технологии твердотельных аккумуляторов, поставила свои литий-металлические аккумуляторные элементы канадской компании Avidrone Aerospace, которая разрабатывает беспилотные летательные аппараты большой дальности.

Это ознаменовало дебют фирменной платформы FEST (Factorial Electrolyte System Technology) компании Factorial в секторе беспилотных летательных аппаратов.

В ходе испытаний будет оценена производительность аккумулятора в условиях эксплуатационных нагрузок, включая экстремальные температуры, работу на большой высоте и постоянную вибрацию — условия, типичные для тактических и промышленных задач беспилотников.

С электромобиля – на БПЛА

Твердотельные аккумуляторы обычно ассоциируются с автотранспортом – в частности, электромобилями. Компания Factorial указывает среди своих партнеров Jeep, Fiat, Opel и прочих автогигантов, а также заявляет, что доля рынка ведущих автомобильных партнеров составляет 20%.

Технология твердотельных аккумуляторов представляет собой значительный прогресс по сравнению с традиционными литий-ионными системами – из-за большей плотности энергии. А теперь она может пригодиться и для рынка беспилотников, который стремительно растет.

В отличие от систем с легковоспламеняющимся жидким электролитом, в продукции FEST используется твердый электролит, что повышает термическую стабильность и снижает риск отказов во время высоконапряженных операций.

«В беспилотных системах вес равен дальности, а дальность определяет миссию», — пояснил основатель и генеральный директор Avidrone Скотт Грей. Он отметил, что твердотельные элементы Factorial дают «заметное преимущество в плане выносливости и полезной нагрузки, открывая новые возможности как для оборонных, так и для коммерческих операторов».

Ожидается, что твердотельные аккумуляторы станут основной технологией в этой области благодаря своей высокой плотности энергии, профилю безопасности и производительности в экстремальных условиях.

Поскольку сейчас все больше становится потребность в надежных с военной точки зрения энергетических системах, которые можно найти на внутреннем рынке, выход Factorial в сферу беспилотников может означать, что она становится новатором двойного назначения.

Ранее Фокус сообщал, что американский супердрон Talon A2 поставил рекорд по скорости, добившись скорости больше сверхзвуковой. Полеты выполнялись в декабре 2024-го и в марте 2025 года, однако официальное подтверждение Пентагона появилось только в мае этого года.

Также стало известно, что в Китае запустили дрон-тяжеловес для перевозки грузов. Он может поднять вес около тысячи килограммов и пролететь больше полутораста километров.