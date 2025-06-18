Высокое качество по низкой цене: названы 5 лучших смартфонов дешевле 500 долларов (видео)

Смартфоны верхнего среднего класса обеспечивают высокую производительность, хорошие камеры и высокое качество для тех, кто не хочет платить более $700 за флагманы.

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Выгодными альтернативами являются также модели класса премиум прошлых лет, которые до сих пор сохраняют конкурентные характеристики. Издание Notebook Check cоставило рейтинг лучших устройств, которые сегодня стоят дешевле $500/€500.

1 место — Xiaomi 14T

Смартфон Xiaomi 14T признали лучшим Фото: Скриншот

Отличный вариант для пользователей, которые ищут высокие характеристики и хорошую камеру настоящего флагмана по доступной цене. Xiaomi 14T работает на базе процессора MediaTek Dimensity 8300 Ultra в паре с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и флэш-памятью UFS 4.0. Он оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с впечатляющей пиковой яркостью 4000 нит и частотой обновления 144 Гц, что обеспечивает превосходное качество изображения.

Система камеры включает в себя 50-мегапиксельный основной датчик с диафрагмой f/1.7 (Sony IMX906), 50-мегапиксельный телеобъектив с фокусным расстоянием 50 мм и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик. Хотя 14T Pro предлагает более продвинутую настройку, 14T по-прежнему обеспечивает хорошую производительность камеры.

Модель поддерживает быструю зарядку мощностью до 67 Вт, однако совместимый адаптер питания в комплект не входит. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Цена на Xiaomi 14T в Украине стартует от 16 000 грн.

2 место — Xiaomi Poco F6

Смартфон Xiaomi Poco F6 обладает хорошим балансом цены и качества Фото: Скриншот

Еще одна модель от Xiaomi представляет собой хорошо сбалансированное устройство. Телефон оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с четким разрешением и частотой обновления до 120 Гц. Poco F6 поставляется с быстрым чипсетом Snapdragon, с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти, доступны варианты с 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор емкостью 5000 мАч, быстрая зарядка и Wi-Fi 6 дополняют важнейшие характеристики.

Хотя Poco F6 обеспечивает высокую производительность, его камера не впечатляет. Основной датчик двойной камеры обеспечивает достойное качество изображения при хорошем освещении, но сверхширокоугольный датчик не дотягивает. Кроме того, устройство не поддерживает eSIM и не включает Wi-Fi 6 ГГц. Стоимость в Украине начинается от 12 000 грн.

3 место — realme GT 6

Смартфон realme GT 6 называют "убийцей флагманов" Фото: Скриншот

Realme GT 6 был выпущен в июне 2024 года как "убийца флагманов", поэтому имеет очень хорошие характеристики. В то же время, он полагается на чипсет Snapdragon 8s Gen 3 от Qualcomm, который уже не самый мощный. Несмотря на привлекательный дизайн и высокую производительность, Realme GT 6 не дотягивает до статуса настоящего флагмана, зато и стоит дешевле — от 18 500 грн.

Аккумулятор смартфона имеет емкость 5500 мАч и может быстро заряжаться, OLED-дисплей довольно яркий, есть также инфракрасный излучатель, если нужно управлять другими устройствами дистанционно. Отсутствие нескольких функций ограничивают его конкурентоспособность по сравнению со смартфонами премиум-класса: он поддерживает только USB 2.0, не имеет беспроводной зарядки, eSIM и Wi-Fi 6 ГГц, а также имеет только класс защиты IP65, то есть не является полностью водонепроницаемым. Система камер включает в себя два датчика по 50 МП, обеспечивающих хорошие результаты, хотя сверхширокоугольный объектив отстает по качеству.

4 место — Google Pixel 8a

Смартфон Google Pixel 8a славится своей камерой Фото: Скриншот

Google Pixel 8a имеет сравнительно небольшой 6,1-дюймовый AMOLED-дисплей. Однако компактный вид портят довольно толстые края дисплея. Он работает на быстром чипе Tensor и имеет 8 ГБ оперативной памяти. Внутренняя память составляет 128 ГБ или 256 ГБ. Самая дешева конфигурация обойдется в 11 500 грн.

Pixel 8a получает семь лет обновлений программного обеспечения, что гарантирует долгосрочную поддержку. Он защищен от воды и пыли по стандарту IP67 и включает поддержку USB 3.2 и eSIM. Беспроводная зарядка также доступна, а его аккумулятор емкостью 4500 мАч обеспечивает длительное время автономной работы. Основной датчик двойной камеры делает высококачественные фотографии.

5 место — Xiaomi Poco X7 Pro

Смартфон Xiaomi Poco X7 Pro стоит недорого Фото: Скриншот

Мощный смартфон, предлагающий впечатляющие характеристики по привлекательной цене (от 11 900 грн). Оснащенный процессором MediaTek Dimensity 8400 Ultra, он обеспечивает высокую производительность как для повседневных задач, так и для игр. 6,7-дюймовый OLED-дисплей может похвастаться разрешением 2712 x 1220 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 3200 кд/м².

Poco X7 Pro предлагает отличное соотношение цены и качества благодаря своей производительности, высококачественному дисплею и длительному времени автономной работы, хотя у него есть некоторые недостатки, особенно касающиеся камеры и отсутствия беспроводной зарядки.

Его система из двух камер включает в себя 50-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией изображения и 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. В то время как основной датчик обеспечивает хорошие результаты при дневном свете, он испытывает трудности с зумом и широкоугольными снимками. Аккумулятор емкостью 6000 мАч обеспечивает более 16 часов использования, а с быстрой зарядкой 90 Вт он может полностью зарядиться примерно за час. Однако беспроводная зарядка недоступна.

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