Висока якість за низькою ціною: названо 5 найкращих смартфонів дешевше за 500 доларів (відео)

Смартфони верхнього середнього класу забезпечують високу продуктивність, хороші камери і високу якість для тих, хто не хоче платити понад $700 за флагмани.

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Вигідними альтернативами є також моделі класу преміум минулих років, які досі зберігають конкурентні характеристики. Видання Notebook Check склало рейтинг найкращих пристроїв, які сьогодні коштують дешевше $500/€500.

1 місце — Xiaomi 14T

Смартфон Xiaomi 14T визнали найкращим Фото: Скриншот

Чудовий варіант для користувачів, які шукають високі характеристики і хорошу камеру справжнього флагмана за доступною ціною. Xiaomi 14T працює на базі процесора MediaTek Dimensity 8300 Ultra в парі з 12 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5x і флеш-пам'яттю UFS 4.0. Він оснащений 6,67-дюймовим AMOLED-дисплеєм з вражаючою піковою яскравістю 4000 ніт і частотою оновлення 144 Гц, що забезпечує чудову якість зображення.

Система камери включає в себе 50-мегапіксельний основний датчик з діафрагмою f/1.7 (Sony IMX906), 50-мегапіксельний телеоб'єктив з фокусною відстанню 50 мм і 12-мегапіксельний надширококутний датчик. Хоча 14T Pro пропонує більш просунуте налаштування, 14T як і раніше забезпечує хорошу продуктивність камери.

Модель підтримує швидку зарядку потужністю до 67 Вт, проте сумісний адаптер живлення до комплекту не входить. Ємність акумулятора становить 5000 мАг. Ціна на Xiaomi 14T в Україні стартує від 16 000 грн.

2 місце — Xiaomi Poco F6

Смартфон Xiaomi Poco F6 має гарний баланс ціни та якості Фото: Скриншот

Ще одна модель від Xiaomi являє собою добре збалансований пристрій. Телефон оснащений 6,67-дюймовим AMOLED-дисплеєм з чіткою роздільною здатністю і частотою оновлення до 120 Гц. Poco F6 поставляється зі швидким чипсетом Snapdragon, з 8 ГБ або 12 ГБ оперативної пам'яті, доступні варіанти з 256 ГБ або 512 ГБ вбудованої пам'яті. Акумулятор ємністю 5000 мАг, швидка зарядка і Wi-Fi 6 доповнюють найважливіші характеристики.

Хоча Poco F6 забезпечує високу продуктивність, його камера не вражає. Основний датчик подвійної камери забезпечує гідну якість зображення при хорошому освітленні, але надширококутний датчик не дотягує. Крім того, пристрій не підтримує eSIM і не включає Wi-Fi 6 ГГц. Вартість в Україні починається від 12 000 грн.

3 місце — realme GT 6

Смартфон realme GT 6 називають "вбивцею флагманів" Фото: Скриншот

Realme GT 6 був випущений у червні 2024 року як "вбивця флагманів", тож має дуже хороші характеристики. Водночас, він покладається на чипсет Snapdragon 8s Gen 3 від Qualcomm, який вже не найпотужніший. Попри привабливий дизайн і високу продуктивність, Realme GT 6 не дотягує до статусу справжнього флагмана, зате й коштує дешевше — від 18 500 грн.

Акумулятор смартфона має ємність 5500 мАг і може швидко заряджатися, OLED-дисплей доволі яскравий, є також інфрачервоний випромінювач, якщо потрібно керувати іншими пристроями дистанційно. Відсутність кількох функцій обмежують його конкурентоспроможність порівняно зі смартфонами преміум-класу: він підтримує лише USB 2.0, не має бездротової зарядки, eSIM та Wi-Fi 6 ГГц, а також має лише клас захисту IP65, тобто не є повністю водонепроникним. Система камер включає в себе два датчики по 50 МП, що забезпечують хороші результати, хоча надширококутний об'єктив відстає за якістю.

4 місце — Google Pixel 8a

Смартфон Google Pixel 8a славиться своєю камерою Фото: Скриншот

Google Pixel 8a має порівняно невеликий 6,1-дюймовий AMOLED-дисплей. Однак компактний вигляд псують доволі товсті краї дисплея. Він працює на швидкому чипі Tensor і має 8 ГБ оперативної пам'яті. Внутрішня пам'ять становить 128 ГБ або 256 ГБ. Найдешевша конфігурація обійдеться в 11 500 грн.

Pixel 8a отримує сім років оновлень програмного забезпечення, що гарантує довгострокову підтримку. Він захищений від води та пилу за стандартом IP67 і має підтримку USB 3.2 та eSIM. Бездротова зарядка також доступна, а його акумулятор ємністю 4500 мАг забезпечує тривалий час автономної роботи. Основний датчик подвійної камери робить високоякісні фотографії.

5 місце — Xiaomi Poco X7 Pro

Смартфон Xiaomi Poco X7 Pro коштує недорого Фото: Скриншот

Потужний смартфон, що пропонує вражаючі характеристики за привабливою ціною (від 11 900 грн). Оснащений процесором MediaTek Dimensity 8400 Ultra, він забезпечує високу продуктивність як для повсякденних завдань, так і для ігор. 6,7-дюймовий OLED-дисплей може похвалитися роздільною здатністю 2712 x 1220 пікселів, частотою оновлення до 120 Гц і піковою яскравістю 3200 кд/м².

Poco X7 Pro пропонує відмінне співвідношення ціни та якості завдяки своїй продуктивності, високоякісному дисплею і тривалому часу автономної роботи, хоча у нього є деякі недоліки, особливо ті, що стосуються камери і відсутності бездротової зарядки.

Його система з двох камер включає в себе 50-мегапіксельну основну камеру з оптичною стабілізацією зображення і 8-мегапіксельну надширококутну камеру. У той час як основний датчик забезпечує хороші результати при денному світлі, він зазнає труднощів із зумом і ширококутними знімками. Акумулятор ємністю 6000 мАг забезпечує понад 16 годин використання, а зі швидкою зарядкою 90 Вт він може повністю зарядитися приблизно за годину. Однак бездротова зарядка недоступна.

Раніше писали про найпопулярніші смартфони в Україні вартістю до 10 000 грн. За вигідною ціною можна купити моделі таких брендів, як Samsung, Xiaomi, POCO, Motorola і Tecno.