Самый быстрый смартфон: Redmi K80 Ultra с Dimensity 9400+ установил новый рекорд мощности

Китайский смартфон Redmi K80 Ultra во время тестов набрал более 3,24 миллиона баллов на бенчмарке AnTuTu V10, установив новую планку производительности.

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Результаты тестов не всегда отражают реальную производительность, однако в случае Redmi K80 Ultra свидетельствуют о серьезных возможностях, особенно для смартфона, чью стоимость предварительно оценивают примерно в 3000 юаней (418 долларов США). Ожидается, что устройство выпустят в продажу в Китае в конце июня 2025 года.

Xiaomi компенсировала высокую мощность усовершенствованной тепловой архитектурой. K80 Ultra будет оснащен самой большой системой охлаждения 3D IceLoop от Redmi, созданной для продолжительных игровых и многозадачных нагрузок. Он также поддерживается Fury Engine 4.0, программным пакетом оптимизации, разработанным для настройки производительности.

Утечка спецификаций предполагает, что K80 Ultra получит 6,83-дюймовый LTPS OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, аккумулятор емкостью 7500 мАч с быстрой зарядкой 100 Вт и корпусом с классом защиты IP68. Он оснащен плоской панелью с тонкими угловыми изгибами, четырехугольной металлической рамой и высококачественной стекловолоконной задней панелью.

Xiaomi подтвердила наличие дополнительных премиальных функций, таких как ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, улучшенная стереосистема динамиков, усовершенствованный тактильный вибромотор и металлическая средняя рама для жесткости конструкции.

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