Найшвидший смартфон: Redmi K80 Ultra з Dimensity 9400+ встановив новий рекорд потужності

Китайський смартфон Redmi K80 Ultra під час тестів набрав понад 3,24 мільйона балів на бенчмарку AnTuTu V10, встановивши нову планку продуктивності.

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Результати тестів не завжди відображають реальну продуктивність, однак у випадку Redmi K80 Ultra свідчать про серйозні можливості, особливо для смартфона, чию вартість попередньо оцінюють приблизно в 3000 юанів (418 доларів США). Очікується, що пристрій випустять у продаж у Китаї наприкінці червня 2025 року.

Xiaomi компенсувала високу потужність вдосконаленою тепловою архітектурою. K80 Ultra буде оснащений найбільшою системою охолодження 3D IceLoop від Redmi, створеною для тривалих ігрових і багатозадачних навантажень. Він також підтримується Fury Engine 4.0, програмним пакетом оптимізації, розробленим для налаштування продуктивності.

Витік специфікацій припускає, що K80 Ultra отримає 6,83-дюймовий LTPS OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1,5K, акумулятор ємністю 7500 мАг зі швидкою зарядкою 100 Вт і корпусом із класом захисту IP68. Він оснащений плоскою панеллю з тонкими кутовими вигинами, чотирикутною металевою рамою і високоякісною скловолоконною задньою панеллю.

Xiaomi підтвердила наявність додаткових преміальних функцій, як-от ультразвуковий сканер відбитків пальців, поліпшена стереосистема динаміків, вдосконалений тактильний вібромотор і металева середня рама для жорсткості конструкції.

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