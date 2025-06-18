Никто бы и не подумал: хакеры могут атаковать вас через совершенно неожиданный гаджет

Хакерские атаки становятся все более изощренными. Например, орудием киберпреступников могут стать «умные часы» – гаджет, который вообще не вызывает подозрений.

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Уязвимость обнаружили специалисты по безопасности Университете Бен-Гуриона в Негеве (Израиль), пишет techxplore.com. Эксперты нашли доказательства того, что с помощью смарт-часов можно проникнуть в изолированную вычислительную систему.

Компьютеры или вычислительные системы с воздушным зазором специально придуманы для того, чтобы работать физически удаленно от интернет-сетей. Таким образом они защищены от удаленного взлома. Казалось бы, единственный способ взломать такой компьютер или систему — получить прямой физический доступ или попросить кого-то об этом. Оказалось, что можно сделать по-другому.

Дело в том, что смарт-часы обладают всеми функциями, необходимыми для прослушивания ультразвуковых сигналов от изолированного компьютера, начиная с микрофона. Их также можно использовать для обработки сигналов или для их маршрутизации на динамик или устройство Wi-Fi, которые могли бы транслировать их на более сложное устройство.

У смарт-часов много полезных функций Фото: Garmin

Данные могут транслироваться на ультразвуковых частотах на расстояние около 6 метров со скоростью передачи данных до 50 бит/с. То есть теоретически хакер может получить доступ к компьютеру и установить вредоносное ПО, которое будет транслировать более легко расшифровываемую информацию. Затем ультразвуковые сигналы от изолированного компьютера могут быть перехвачены находящимся поблизости человеком, носящим смарт-часы.

Такой подход может включать спящее вредоносное ПО, которое активизируется только тогда, когда рядом находится хакер. Злоумышленники могут украсть смарт-часы, загрузят их вредоносным ПО, а затем тайно вернуть ничего не подозревающему пользователю.

Правда, реализовать такой метод на практике будет достаточно сложно – хакеру все равно придется приблизиться к целевому компьютеру или системе, и, к тому же, остаться незамеченным.

Ранее Фокус писал, что хакеры могут взломать ваш компьютер и без интернета. Например, злоумышленники могут применить ультразвук и гироскопы, или же диоды на сетевой карте.

Также стало известно, что ваш смартфон может следить за вами с помощью очень простых функций, а вы можете об этом даже не догадываться.