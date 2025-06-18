Ніхто б і не подумав: хакери можуть атакувати вас через абсолютно несподіваний гаджет

Хакерські атаки стають дедалі витонченішими. Наприклад, знаряддям кіберзлочинців може стати "розумний годинник" — гаджет, який взагалі не викликає підозр.

Related video

Уразливість виявили фахівці з безпеки Університету Бен-Гуріона в Негеві (Ізраїль), пише techxplore.com. експерти знайшли докази того, що за допомогою смарт-годинника можна проникнути в ізольовану обчислювальну систему.

Комп'ютери або обчислювальні системи з повітряним зазором спеціально придумані для того, щоб працювати фізично віддалено від інтернет-мереж. Таким чином вони захищені від віддаленого злому. Здавалося б, єдиний спосіб зламати такий комп'ютер або систему — отримати прямий фізичний доступ або попросити когось про це. Виявилося, що можна зробити по-іншому.

Річ у тім, що смарт-годинник має всі функції, необхідні для прослуховування ультразвукових сигналів від ізольованого комп'ютера, починаючи з мікрофона. Їх також можна використовувати для обробки сигналів або для їх маршрутизації на динамік чи пристрій Wi-Fi, які могли б транслювати їх на більш складний пристрій.

У смарт-годинників багато корисних функцій Фото: Garmin

Дані можуть транслюватися на ультразвукових частотах на відстань близько 6 метрів зі швидкістю передачі даних до 50 біт/с. Тобто теоретично хакер може отримати доступ до комп'ютера і встановити шкідливе ПЗ, яке транслюватиме інформацію, яку легше розшифровувати. Потім ультразвукові сигнали від ізольованого комп'ютера можуть бути перехоплені людиною, що знаходиться поблизу і носить смарт-годинник.

Такий підхід може включати спляче шкідливе ПЗ, яке активізується тільки тоді, коли поруч перебуває хакер. Зловмисники можуть вкрасти смарт-годинник, завантажити його шкідливим ПЗ, а потім таємно повернути користувачеві, який нічого не підозрює.

Щоправда, реалізувати такий метод на практиці буде досить складно — хакеру все одно доведеться наблизитися до цільового комп'ютера або системи, і, до того ж, залишитися непоміченим.

Раніше Фокус писав, що хакери можуть зламати ваш комп'ютер і без інтернету. Наприклад, зловмисники можуть застосувати ультразвук і гіроскопи, або ж діоди на мережевій карті.

Також стало відомо, що ваш смартфон може стежити за вами за допомогою дуже простих функцій, а ви можете про це навіть не здогадуватися.