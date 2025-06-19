Что делать, если телефон украли: простые, но эффективные советы

Лето – сезон не только отпусков и путешествий, но и повышенного риска для ваших смартфонов. Телефон может потеряться в чужой стране, или его могут украсть – и таким образом испортить вам весь отдых. Но можно подстраховаться и принять меры безопасности.

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Есть нескольких быстрых и простых шагов, которые помогут, в случае кражи вашего телефона, свести риск потери данных к минимуму и остановить вора, пишет techradar.com. Эксперты издания подготовили несколько эффективных рекомендаций на случай возможных неприятностей с телефоном.

Включите удаленное отслеживание и блокировку

У смартфонов Apple есть функция «Find My», а у телефонов Android — аналогичная опция «Find Hub». Они позволяют вам находить, блокировать ваш телефон и даже стирать данные на нем. Активируйте эту функцию заранее – и вы сможете быстро отреагировать в случае чрезвычайной ситуации. Можно даже добавить в круг доверенных лиц членов семьи или друзей, чтобы они тоже могли отслеживать ваш телефон.

Если телефон потерян, поможет "Режим пропажи" Фото: Future

Если же вы обнаруживаете, что телефон потерян или украден, вы можете удаленно запустить режим пропажи, который заблокирует ваш аккаунт Apple или Google и приостановит платежные карты.

Отключите доступ к Центру управления

Скорее всего, злоумышленники, укравшие ваш телефон, постараются перевести его в режим полета, чтобы смартфон не отслеживался.

Однако доступ к этим настройкам можно отключить с экрана блокировки. На iPhone вам нужно перейти в Настройки > Face ID и пароль > Разрешить доступ при блокировке и выключить переключатель рядом с «Пунктом управления».

Если вы этого не сделали, и вор перевел ваш телефон в режим полета, вы не сможете использовать ни одну из функций Find My, чтобы заблокировать свой телефон.

На большинстве устройств Android ситуация похуже – даже если режим полета удален из настроек быстрого доступа, телефон все равно можно перевести в этот режим, удерживая кнопку питания. Это очень удобно, но бесполезно с точки зрения безопасности, отмечают эксперты и надеются, что ситуация улучшится. Пока что они просто советуют убрать режим полета из «быстрых» настроек.

Добавьте Face ID

Если кто-то получит доступ к вашему телефону, введя ваш пароль, то дополнительной защитой может стать аутентификация Face ID в определенных приложениях.

На смартфоне у Apple вы можете выполнить долгое нажатие на приложение, а потом выбрать из выпадающего списка «Требовать Face ID».

На телефоне Android можно сделать то же самое в настройках приложения.

Используйте двухфакторную аутентификацию

Такая двухфакторная аутентификация (2FA) требует от пользователя ввода проверочного кода в дополнение к паролю при попытке получить доступ к своей учетной записи. Это сильно усложнит доступ к вашей учетной записи для посторонних.

Настройка может быть уже включена по умолчанию, но если нет, то найти ее просто. На iPhone зайдите в настройки Apple ID и нажмите «Вход и безопасность». Выберите «Включить двухфакторную аутентификацию» и следуйте инструкциям.

Чтобы настроить 2FA на телефоне Android, вам понадобится приложение-аутентификатор (например, Google Authenticator), которое вы можете связать со своей учетной записью на веб-сайте или в приложении. Вы также можете использовать приложения-аутентификаторы на устройствах Apple, и они, как правило, более эффективно обеспечивают безопасность, чем текстовые решения.

Отключите автоматическое подключение к Wi-Fi

Подключение к непроверенным сетям Wi-Fi может привести к уязвимости и риску потери конфиденциальных данных (например, данных для входа и онлайн-банкинга). Злоумышленники могут перехватывать данные, передаваемые по незащищенному Wi-Fi, и это вообще привычный метод хакеров.

Для отключения автоматического подключения к Wi-Fi на вашем iPhone надо перейти в Настройки > Wi-Fi, выбрать сеть, которую вы хотите настроить, а затем отключить опцию «Автоматическое присоединение». Вы также можете включить «Запрашивать присоединение к сетям» в настройках Wi-Fi, чтобы предотвратить подключение вашего iPhone к неизвестным сетям без вашего разрешения. На Android этот процесс почти такой же.

Ранее Фокус писал, что ваш смартфон может следить за вами с помощью очень простых функций, а вы можете об этом даже не догадываться.

Также стало известно, что хакеры могут взломать ваш компьютер даже без интернета. Например, злоумышленники могут применить ультразвук и гироскопы, или же диоды на сетевой карте.