Что делать, если телефон украли: простые, но эффективные советы
Лето – сезон не только отпусков и путешествий, но и повышенного риска для ваших смартфонов. Телефон может потеряться в чужой стране, или его могут украсть – и таким образом испортить вам весь отдых. Но можно подстраховаться и принять меры безопасности.
Есть нескольких быстрых и простых шагов, которые помогут, в случае кражи вашего телефона, свести риск потери данных к минимуму и остановить вора, пишет techradar.com. Эксперты издания подготовили несколько эффективных рекомендаций на случай возможных неприятностей с телефоном.
Включите удаленное отслеживание и блокировку
У смартфонов Apple есть функция «Find My», а у телефонов Android — аналогичная опция «Find Hub». Они позволяют вам находить, блокировать ваш телефон и даже стирать данные на нем. Активируйте эту функцию заранее – и вы сможете быстро отреагировать в случае чрезвычайной ситуации. Можно даже добавить в круг доверенных лиц членов семьи или друзей, чтобы они тоже могли отслеживать ваш телефон.
Если же вы обнаруживаете, что телефон потерян или украден, вы можете удаленно запустить режим пропажи, который заблокирует ваш аккаунт Apple или Google и приостановит платежные карты.
Отключите доступ к Центру управления
Скорее всего, злоумышленники, укравшие ваш телефон, постараются перевести его в режим полета, чтобы смартфон не отслеживался.
Однако доступ к этим настройкам можно отключить с экрана блокировки. На iPhone вам нужно перейти в Настройки > Face ID и пароль > Разрешить доступ при блокировке и выключить переключатель рядом с «Пунктом управления».
Если вы этого не сделали, и вор перевел ваш телефон в режим полета, вы не сможете использовать ни одну из функций Find My, чтобы заблокировать свой телефон.
На большинстве устройств Android ситуация похуже – даже если режим полета удален из настроек быстрого доступа, телефон все равно можно перевести в этот режим, удерживая кнопку питания. Это очень удобно, но бесполезно с точки зрения безопасности, отмечают эксперты и надеются, что ситуация улучшится. Пока что они просто советуют убрать режим полета из «быстрых» настроек.
Добавьте Face ID
Если кто-то получит доступ к вашему телефону, введя ваш пароль, то дополнительной защитой может стать аутентификация Face ID в определенных приложениях.
На смартфоне у Apple вы можете выполнить долгое нажатие на приложение, а потом выбрать из выпадающего списка «Требовать Face ID».
На телефоне Android можно сделать то же самое в настройках приложения.
Используйте двухфакторную аутентификацию
Такая двухфакторная аутентификация (2FA) требует от пользователя ввода проверочного кода в дополнение к паролю при попытке получить доступ к своей учетной записи. Это сильно усложнит доступ к вашей учетной записи для посторонних.
Настройка может быть уже включена по умолчанию, но если нет, то найти ее просто. На iPhone зайдите в настройки Apple ID и нажмите «Вход и безопасность». Выберите «Включить двухфакторную аутентификацию» и следуйте инструкциям.
Чтобы настроить 2FA на телефоне Android, вам понадобится приложение-аутентификатор (например, Google Authenticator), которое вы можете связать со своей учетной записью на веб-сайте или в приложении. Вы также можете использовать приложения-аутентификаторы на устройствах Apple, и они, как правило, более эффективно обеспечивают безопасность, чем текстовые решения.
Отключите автоматическое подключение к Wi-Fi
Подключение к непроверенным сетям Wi-Fi может привести к уязвимости и риску потери конфиденциальных данных (например, данных для входа и онлайн-банкинга). Злоумышленники могут перехватывать данные, передаваемые по незащищенному Wi-Fi, и это вообще привычный метод хакеров.
Для отключения автоматического подключения к Wi-Fi на вашем iPhone надо перейти в Настройки > Wi-Fi, выбрать сеть, которую вы хотите настроить, а затем отключить опцию «Автоматическое присоединение». Вы также можете включить «Запрашивать присоединение к сетям» в настройках Wi-Fi, чтобы предотвратить подключение вашего iPhone к неизвестным сетям без вашего разрешения. На Android этот процесс почти такой же.
Ранее Фокус писал, что ваш смартфон может следить за вами с помощью очень простых функций, а вы можете об этом даже не догадываться.
Также стало известно, что хакеры могут взломать ваш компьютер даже без интернета. Например, злоумышленники могут применить ультразвук и гироскопы, или же диоды на сетевой карте.