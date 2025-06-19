Що робити, якщо телефон вкрали: прості, але ефективні поради

Літо — сезон не лише відпусток і подорожей, а й підвищеного ризику для ваших смартфонів. Телефон може загубитися в чужій країні, або його можуть вкрасти — і таким чином зіпсувати вам увесь відпочинок. Але можна підстрахуватися і вжити заходів безпеки.

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Є кілька швидких і простих кроків, які допоможуть, у разі крадіжки вашого телефону, звести ризик втрати даних до мінімуму і зупинити злодія, пише techradar.com. Експерти видання підготували кілька ефективних рекомендацій на випадок можливих неприємностей із телефоном.

Увімкніть віддалене відстеження і блокування

У смартфонів Apple є функція "Find My", а у телефонів Android — аналогічна опція "Find Hub". Вони дають змогу вам знаходити, блокувати ваш телефон і навіть стирати дані на ньому. Активуйте цю функцію заздалегідь — і ви зможете швидко відреагувати в разі надзвичайної ситуації. Можна навіть додати до кола довірених осіб членів сім'ї або друзів, щоб вони теж могли відстежувати ваш телефон.

Якщо телефон загублений, допоможе "Режим пропажі" Фото: Future

Якщо ж виявляється, що телефон загублений або вкрадений, то ви можете віддалено запустити режим пропажі, який заблокує ваш обліковий запис Apple або Google і призупинить платіжні картки.

Вимкніть доступ до Центру управління

Найімовірніше, зловмисники, які вкрали ваш телефон, постараються перевести його в режим польоту, щоб смартфон не відстежувався.

Однак доступ до цих налаштувань можна відключити з екрана блокування. На iPhone вам потрібно перейти в Налаштування > Face ID і пароль > Дозволити доступ під час блокування і вимкнути перемикач поруч із "Пунктом управління".

Якщо ви цього не зробили, і злодій перевів ваш телефон у режим польоту, ви не зможете використовувати жодну з функцій Find My, щоб заблокувати свій телефон.

На більшості пристроїв Android ситуація гірша — навіть якщо режим польоту видалено з налаштувань швидкого доступу, телефон все одно можна перевести в цей режим, утримуючи кнопку живлення. Це дуже зручно, але марно з точки зору безпеки, зазначають експерти і сподіваються, що ситуація покращиться. Поки що вони просто радять прибрати режим польоту зі "швидких" налаштувань.

Додайте Face ID

Якщо хтось отримає доступ до вашого телефону, ввівши ваш пароль, то додатковим захистом може стати автентифікація Face ID у певних додатках.

На смартфоні в Apple ви можете виконати довге натискання на застосунок, а потім вибрати зі списку, що випадає, "Вимагати Face ID".

На телефоні Android можна зробити те саме в налаштуваннях програми.

Використовуйте двофакторну аутентифікацію

Така двофакторна автентифікація (2FA) вимагає від користувача введення перевірочного коду на додаток до пароля під час спроби отримати доступ до свого облікового запису. Це сильно ускладнить доступ до вашого облікового запису для сторонніх осіб.

Налаштування може бути вже ввімкнене за замовчуванням, але якщо ні, то знайти його просто. На iPhone зайдіть у налаштування Apple ID і натисніть "Вхід і безпека". Виберіть "Увімкнути двофакторну аутентифікацію" і дотримуйтесь інструкцій.

Щоб налаштувати 2FA на телефоні Android, вам знадобиться застосунок-автентифікатор (наприклад, Google Authenticator), який ви можете пов'язати зі своїм обліковим записом на веб-сайті або в застосунку. Ви також можете використовувати застосунки-аутентифікатори на пристроях Apple, і вони, як правило, ефективніше забезпечують безпеку, ніж текстові рішення.

Вимкніть автоматичне підключення до Wi-Fi

Підключення до неперевірених мереж Wi-Fi може призвести до вразливості та ризику втрати конфіденційних даних (наприклад, даних для входу та онлайн-банкінгу). Зловмисники можуть перехоплювати дані, що передаються незахищеним Wi-Fi, і це взагалі звичний метод хакерів.

Для вимкнення автоматичного підключення до Wi-Fi на вашому iPhone треба перейти до Налаштувань > Wi-Fi, вибрати мережу, яку ви хочете налаштувати, а потім вимкнути опцію "Автоматичне приєднання". Ви також можете увімкнути "Запитувати приєднання до мереж" у налаштуваннях Wi-Fi, щоб запобігти підключенню вашого iPhone до невідомих мереж без вашого дозволу. На Android цей процес майже такий самий.

Раніше Фокус писав, що ваш смартфон може стежити за вами за допомогою дуже простих функцій, а ви можете про це навіть не здогадуватися.

Також стало відомо, що хакери можуть зламати ваш комп'ютер навіть без інтернету. Наприклад, зловмисники можуть застосувати ультразвук і гіроскопи, або ж діоди на мережевій карті.