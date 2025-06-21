Топ компьютерного "железа" в 2025: эксперты назвали лучшие комплектующие для ПК

Журнал PC Gamer подвел промежуточные итоги 2025 года, выделив самые удачные решения в сфере игрового "железа" и периферии. Эксперты издания выбрали лучшие решения в ключевых категориях, ориентируясь на производительность, соотношение цены и качества, а также удобство в использовании.

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“Мы рекомендуем только те продукты, за которые мы сами можем 100% ручаться, и которые стоят ваших денег”, — пишут обозреватели PC Gamer.

В рейтинг “топовых” комплектующих вошли изделия от AMD, MSI, ASUS, G.Skill, Western Digital и других брендов. Например, в категории процессоров лидером стал AMD Ryzen 7 9800X3D, который предлагает производительность, сравнимую с более дорогим Ryzen 9 9950X3D, но по значительно меньшей цене. А среди игровых ноутбуков предпочтение отдали Razer Blade 16 с видеокартой GeForce RTX 5070.

Центральный процессор:

Лучший в целом: AMD Ryzen 7 9800X3D Лучший бюджет: Intel Core i5 13400F Лучший в среднем классе: AMD Ryzen 7 9700X Лучший high-end: AMD Ryzen 9 9950X3D Лучший апгрейд на платформе AM4: AMD Ryzen 7 5700X3D Лучшая графика ЦП: AMD Ryzen 7 8700G

Игровая материнская плата:

Лучшая на AMD X870: MSI MAG X870 Tomahawk WiFi Лучший на AMD X670: Gigabyte X670 Aorus Elite AX Лучшая на AMD B850: ASRock B850 Steel Legend WiFi Лучший на AMD B650: Asus TUF Gaming B650-Plus WiFi Лучшая на AMD B550: Asus ROG Strix B550-E Gaming Лучший на Intel Z890: Asus ROG Maximus Z890 Hero Лучшая на Intel Z790: MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi Лучшая на Intel B760: Asrock B760M PG Sonic WiFi

Оперативная память:

Лучшая память DDR5 в целом: G.Skill Trident Z5 RGB 32 ГБ DDR5-7200 Лучшая бюджетная DDR5: Teamgroup T-Force Vulcan DDR5-5200 Лучшая память DDR5 большой емкости: G.Skill Trident Z5 64 ГБ DDR5-6400 CL32 Лучшая DDR4 в целом: TEAM XTREEM 16 ГБ DDR4-3600 Лучшая бюджетная DDR4: G.Skill Ripjaws V 16 ГБ DDR4-3600 Лучшая память DDR4 большой емкости: Corsair Dominator Platinum RGB 32 ГБ DDR4-3200

Накопители SSD и для игр:

Лучший в общем зачете: WD_Black SN7100 Лучший бюджет: Lexar NM790 Лучший PCIe 5.0: WD_Black SN8100 Лучшие 4 ТБ: TeamGroup MP44 Лучший 8 ТБ: WD_Black SN850X Лучший M.2 2230: Lexar Play 2230 Лучшее для PS5: Silicon Power XS70 Лучший SATA: Crucial MX500

Также был представлен список из пяти моделей видеокарт в различных ценовых категориях: эксперты выбрали пять актуальных GPU, которые отличаются оптимальным соотношением цены и производительности и останутся актуальными еще как минимум несколько лет.

Видеокарты

GeForce RTX 5070 Ti - лучшее решение нового поколения Nvidia в категории цена/производительность; GeForce RTX 5070 - примерно на 30% быстрее RTX 5060 Ti 16 ГБ, несмотря на более скромный объём видеопамяти (12 ГБ); GeForce RTX 5060 Ti (16 ГБ) - одна из самых доступных видеокарт линейки RTX 5000; GeForce RTX 4060 с современными технологиями DLSS 3 и FG; Radeon RX 7800 XT - рекомендуемая видеокарта от AMD.

Также были названы победители в других категориях:

лучший монитор — MSI MPG 321URX

лучший игровой ПК — HP Omen 35L

лучший мини-ПК для игр — Minisforum AtomMan G7 PT

лучший геймпад — Xbox Wireless Controller

лучшая гарнитура — HyperX Cloud Alpha

лучшая клавиатура — ASUS ROG Strix Scope II 96 Wireless

лучшая мышь — Razer DeathAdder V3 HyperSpeed

лучшая веб-камера — Elgato Facecam MK.2

лучшее игровое кресло — Secretlab Titan Evo

лучший игровой стол — Secretlab Magnus Pro XL

лучший микрофон — Shure MV6 USB Gaming Microphone

лучшее портативное игровое устройство — ASUS ROG Ally X

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