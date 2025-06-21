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Диджитал

Топ компьютерного "железа" в 2025: эксперты назвали лучшие комплектующие для ПК

видеокарты игровые
Фото: habr.com | Иллюстративное фото

Журнал PC Gamer подвел промежуточные итоги 2025 года, выделив самые удачные решения в сфере игрового "железа" и периферии. Эксперты издания выбрали лучшие решения в ключевых категориях, ориентируясь на производительность, соотношение цены и качества, а также удобство в использовании.

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“Мы рекомендуем только те продукты, за которые мы сами можем 100% ручаться, и которые стоят ваших денег”, — пишут обозреватели PC Gamer.

В рейтинг “топовых” комплектующих вошли изделия от AMD, MSI, ASUS, G.Skill, Western Digital и других брендов. Например, в категории процессоров лидером стал AMD Ryzen 7 9800X3D, который предлагает производительность, сравнимую с более дорогим Ryzen 9 9950X3D, но по значительно меньшей цене. А среди игровых ноутбуков предпочтение отдали Razer Blade 16 с видеокартой GeForce RTX 5070. 

Центральный процессор:

  1. Лучший в целом: AMD Ryzen 7 9800X3D
  2. Лучший бюджет: Intel Core i5 13400F
  3. Лучший в среднем классе: AMD Ryzen 7 9700X
  4. Лучший high-end: AMD Ryzen 9 9950X3D
  5. Лучший апгрейд на платформе AM4: AMD Ryzen 7 5700X3D
  6. Лучшая графика ЦП: AMD Ryzen 7 8700G

Игровая материнская плата: 

  1. Лучшая на AMD X870: MSI MAG X870 Tomahawk WiFi
  2. Лучший на AMD X670: Gigabyte X670 Aorus Elite AX
  3. Лучшая на AMD B850: ASRock B850 Steel Legend WiFi
  4. Лучший на AMD B650: Asus TUF Gaming B650-Plus WiFi
  5. Лучшая на AMD B550: Asus ROG Strix B550-E Gaming
  6. Лучший на Intel Z890: Asus ROG Maximus Z890 Hero
  7. Лучшая на Intel Z790: MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi
  8. Лучшая на Intel B760: Asrock B760M PG Sonic WiFi

Оперативная память:

  1. Лучшая память DDR5 в целом: G.Skill Trident Z5 RGB 32 ГБ DDR5-7200
  2. Лучшая бюджетная DDR5: Teamgroup T-Force Vulcan DDR5-5200
  3. Лучшая память DDR5 большой емкости: G.Skill Trident Z5 64 ГБ DDR5-6400 CL32
  4. Лучшая DDR4 в целом: TEAM XTREEM 16 ГБ DDR4-3600
  5. Лучшая бюджетная DDR4: G.Skill Ripjaws V 16 ГБ DDR4-3600
  6. Лучшая память DDR4 большой емкости: Corsair Dominator Platinum RGB 32 ГБ DDR4-3200

Накопители SSD и для игр:

  1. Лучший в общем зачете: WD_Black SN7100
  2. Лучший бюджет: Lexar NM790
  3. Лучший PCIe 5.0: WD_Black SN8100
  4. Лучшие 4 ТБ: TeamGroup MP44
  5. Лучший 8 ТБ: WD_Black SN850X
  6. Лучший M.2 2230: Lexar Play 2230
  7. Лучшее для PS5: Silicon Power XS70
  8. Лучший SATA: Crucial MX500

Также был представлен список из пяти моделей видеокарт в различных ценовых категориях: эксперты выбрали пять актуальных GPU, которые отличаются оптимальным соотношением цены и производительности и останутся актуальными еще как минимум несколько лет.

Видеокарты

  1. GeForce RTX 5070 Ti - лучшее решение нового поколения Nvidia в категории цена/производительность;
  2. GeForce RTX 5070 - примерно на 30% быстрее RTX 5060 Ti 16 ГБ, несмотря на более скромный объём видеопамяти (12 ГБ);
  3. GeForce RTX 5060 Ti (16 ГБ) - одна из самых доступных видеокарт линейки RTX 5000;
  4. GeForce RTX 4060 с современными технологиями DLSS 3 и FG;
  5. Radeon RX 7800 XT - рекомендуемая видеокарта от AMD.

Также были названы победители в других категориях:

  • лучший монитор — MSI MPG 321URX
  • лучший игровой ПК — HP Omen 35L
  • лучший мини-ПК для игр — Minisforum AtomMan G7 PT
  • лучший геймпад — Xbox Wireless Controller
  • лучшая гарнитура — HyperX Cloud Alpha
  • лучшая клавиатура — ASUS ROG Strix Scope II 96 Wireless
  • лучшая мышь — Razer DeathAdder V3 HyperSpeed
  • лучшая веб-камера — Elgato Facecam MK.2
  • лучшее игровое кресло — Secretlab Titan Evo
  • лучший игровой стол — Secretlab Magnus Pro XL
  • лучший микрофон — Shure MV6 USB Gaming Microphone
  • лучшее портативное игровое устройство — ASUS ROG Ally X
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