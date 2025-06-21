Топ компьютерного "железа" в 2025: эксперты назвали лучшие комплектующие для ПК
Журнал PC Gamer подвел промежуточные итоги 2025 года, выделив самые удачные решения в сфере игрового "железа" и периферии. Эксперты издания выбрали лучшие решения в ключевых категориях, ориентируясь на производительность, соотношение цены и качества, а также удобство в использовании.
“Мы рекомендуем только те продукты, за которые мы сами можем 100% ручаться, и которые стоят ваших денег”, — пишут обозреватели PC Gamer.
В рейтинг “топовых” комплектующих вошли изделия от AMD, MSI, ASUS, G.Skill, Western Digital и других брендов. Например, в категории процессоров лидером стал AMD Ryzen 7 9800X3D, который предлагает производительность, сравнимую с более дорогим Ryzen 9 9950X3D, но по значительно меньшей цене. А среди игровых ноутбуков предпочтение отдали Razer Blade 16 с видеокартой GeForce RTX 5070.
Центральный процессор:
- Лучший в целом: AMD Ryzen 7 9800X3D
- Лучший бюджет: Intel Core i5 13400F
- Лучший в среднем классе: AMD Ryzen 7 9700X
- Лучший high-end: AMD Ryzen 9 9950X3D
- Лучший апгрейд на платформе AM4: AMD Ryzen 7 5700X3D
- Лучшая графика ЦП: AMD Ryzen 7 8700G
Игровая материнская плата:
- Лучшая на AMD X870: MSI MAG X870 Tomahawk WiFi
- Лучший на AMD X670: Gigabyte X670 Aorus Elite AX
- Лучшая на AMD B850: ASRock B850 Steel Legend WiFi
- Лучший на AMD B650: Asus TUF Gaming B650-Plus WiFi
- Лучшая на AMD B550: Asus ROG Strix B550-E Gaming
- Лучший на Intel Z890: Asus ROG Maximus Z890 Hero
- Лучшая на Intel Z790: MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi
- Лучшая на Intel B760: Asrock B760M PG Sonic WiFi
Оперативная память:
- Лучшая память DDR5 в целом: G.Skill Trident Z5 RGB 32 ГБ DDR5-7200
- Лучшая бюджетная DDR5: Teamgroup T-Force Vulcan DDR5-5200
- Лучшая память DDR5 большой емкости: G.Skill Trident Z5 64 ГБ DDR5-6400 CL32
- Лучшая DDR4 в целом: TEAM XTREEM 16 ГБ DDR4-3600
- Лучшая бюджетная DDR4: G.Skill Ripjaws V 16 ГБ DDR4-3600
- Лучшая память DDR4 большой емкости: Corsair Dominator Platinum RGB 32 ГБ DDR4-3200
Накопители SSD и для игр:
- Лучший в общем зачете: WD_Black SN7100
- Лучший бюджет: Lexar NM790
- Лучший PCIe 5.0: WD_Black SN8100
- Лучшие 4 ТБ: TeamGroup MP44
- Лучший 8 ТБ: WD_Black SN850X
- Лучший M.2 2230: Lexar Play 2230
- Лучшее для PS5: Silicon Power XS70
- Лучший SATA: Crucial MX500
Также был представлен список из пяти моделей видеокарт в различных ценовых категориях: эксперты выбрали пять актуальных GPU, которые отличаются оптимальным соотношением цены и производительности и останутся актуальными еще как минимум несколько лет.
Видеокарты
- GeForce RTX 5070 Ti - лучшее решение нового поколения Nvidia в категории цена/производительность;
- GeForce RTX 5070 - примерно на 30% быстрее RTX 5060 Ti 16 ГБ, несмотря на более скромный объём видеопамяти (12 ГБ);
- GeForce RTX 5060 Ti (16 ГБ) - одна из самых доступных видеокарт линейки RTX 5000;
- GeForce RTX 4060 с современными технологиями DLSS 3 и FG;
- Radeon RX 7800 XT - рекомендуемая видеокарта от AMD.
Также были названы победители в других категориях:
- лучший монитор — MSI MPG 321URX
- лучший игровой ПК — HP Omen 35L
- лучший мини-ПК для игр — Minisforum AtomMan G7 PT
- лучший геймпад — Xbox Wireless Controller
- лучшая гарнитура — HyperX Cloud Alpha
- лучшая клавиатура — ASUS ROG Strix Scope II 96 Wireless
- лучшая мышь — Razer DeathAdder V3 HyperSpeed
- лучшая веб-камера — Elgato Facecam MK.2
- лучшее игровое кресло — Secretlab Titan Evo
- лучший игровой стол — Secretlab Magnus Pro XL
- лучший микрофон — Shure MV6 USB Gaming Microphone
- лучшее портативное игровое устройство — ASUS ROG Ally X