Топ комп'ютерного "заліза" у 2025: експерти назвали найкращі комплектуючі для ПК

Журнал PC Gamer підбив проміжні підсумки 2025 року, виокремивши найвдаліші рішення у сфері ігрового "заліза" і периферії. Експерти видання вибрали найкращі рішення в ключових категоріях, орієнтуючись на продуктивність, співвідношення ціни та якості, а також зручність у використанні.

Related video

"Ми рекомендуємо тільки ті продукти, за які ми самі можемо 100% ручатися, і які варті ваших грошей", — пишуть оглядачі PC Gamer.

До рейтингу "топових" комплектуючих увійшли вироби від AMD, MSI, ASUS, G.Skill, Western Digital та інших брендів. Наприклад, у категорії процесорів лідером став AMD Ryzen 7 9800X3D, який пропонує продуктивність, яку можна порівняти з дорожчим Ryzen 9 9950X3D, але за значно меншою ціною. А серед ігрових ноутбуків перевагу віддали Razer Blade 16 з відеокартою GeForce RTX 5070.

Центральний процесор:

Найкращий загалом: AMD Ryzen 7 9800X3D Найкращий бюджет: Intel Core i5 13400F Найкращий у середньому класі: AMD Ryzen 7 9700X Найкращий high-end: AMD Ryzen 9 9950X3D Найкращий апгрейд на платформі AM4: AMD Ryzen 7 5700X3D Найкраща графіка ЦП: AMD Ryzen 7 8700G

Ігрова материнська плата:

Найкраща на AMD X870: MSI MAG X870 Tomahawk WiFi Найкращий на AMD X670: Gigabyte X670 Aorus Elite AX Найкраща на AMD B850: ASRock B850 Steel Legend WiFi Найкращий на AMD B650: Asus TUF Gaming B650-Plus WiFi Найкраща на AMD B550: Asus ROG Strix B550-E Gaming Найкращий на Intel Z890: Asus ROG Maximus Z890 Hero Найкраща на Intel Z790: MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi Найкраща на Intel B760: Asrock B760M PG Sonic WiFi

Оперативна пам'ять:

Найкраща пам'ять DDR5 загалом: G.Skill Trident Z5 RGB 32 ГБ DDR5-7200 Найкраща бюджетна DDR5: Teamgroup T-Force Vulcan DDR5-5200 Найкраща пам'ять DDR5 великої ємності: G.Skill Trident Z5 64 ГБ DDR5-6400 CL32 Найкраща DDR4 загалом: TEAM XTREEM 16 ГБ DDR4-3600 Найкраща бюджетна DDR4: G.Skill Ripjaws V 16 ГБ DDR4-3600 Найкраща пам'ять DDR4 великої ємності: Corsair Dominator Platinum RGB 32 ГБ DDR4-3200

Накопичувачі SSD і для ігор:

Найкращий у загальному заліку: WD_Black SN7100 Найкращий бюджет: Lexar NM790 Найкращий PCIe 5.0: WD_Black SN8100 Найкращі 4 ТБ: TeamGroup MP44 Найкращий 8 ТБ: WD_Black SN850X Найкращий M.2 2230: Lexar Play 2230 Найкраще для PS5: Silicon Power XS70 Найкращий SATA: Crucial MX500

Також було представлено список із п'яти моделей відеокарт у різних цінових категоріях: експерти вибрали п'ять актуальних GPU, які вирізняються оптимальним співвідношенням ціни та продуктивності та залишаться актуальними ще щонайменше кілька років.

Відеокарти

GeForce RTX 5070 Ti — найкраще рішення нового покоління Nvidia в категорії ціна/продуктивність; GeForce RTX 5070 — приблизно на 30% швидша за RTX 5060 Ti 16 ГБ, незважаючи на скромніший обсяг відеопам'яті (12 ГБ); GeForce RTX 5060 Ti (16 ГБ) — одна з найдоступніших відеокарт лінійки RTX 5000; GeForce RTX 4060 із сучасними технологіями DLSS 3 і FG; Radeon RX 7800 XT — рекомендована відеокарта від AMD.

Також було названо переможців в інших категоріях:

найкращий монітор — MSI MPG 321URX

найкращий ігровий ПК — HP Omen 35L

найкращий міні-ПК для ігор — Minisforum AtomMan G7 PT

найкращий геймпад — Xbox Wireless Controller

найкраща гарнітура — HyperX Cloud Alpha

найкраща клавіатура — ASUS ROG Strix Scope II 96 Wireless

найкраща миша — Razer DeathAdder V3 HyperSpeed

найкраща вебкамера — Elgato Facecam MK.2

найкраще ігрове крісло — Secretlab Titan Evo

найкращий ігровий стіл — Secretlab Magnus Pro XL

найкращий мікрофон — Shure MV6 USB Gaming Microphone

найкращий портативний ігровий пристрій — ASUS ROG Ally X

Важливо