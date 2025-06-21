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Діджитал

Топ комп'ютерного "заліза" у 2025: експерти назвали найкращі комплектуючі для ПК

відеокарти ігрові
Фото: habr.com | Ілюстративне фото

Журнал PC Gamer підбив проміжні підсумки 2025 року, виокремивши найвдаліші рішення у сфері ігрового "заліза" і периферії. Експерти видання вибрали найкращі рішення в ключових категоріях, орієнтуючись на продуктивність, співвідношення ціни та якості, а також зручність у використанні.

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"Ми рекомендуємо тільки ті продукти, за які ми самі можемо 100% ручатися, і які варті ваших грошей", — пишуть оглядачі PC Gamer.

До рейтингу "топових" комплектуючих увійшли вироби від AMD, MSI, ASUS, G.Skill, Western Digital та інших брендів. Наприклад, у категорії процесорів лідером став AMD Ryzen 7 9800X3D, який пропонує продуктивність, яку можна порівняти з дорожчим Ryzen 9 9950X3D, але за значно меншою ціною. А серед ігрових ноутбуків перевагу віддали Razer Blade 16 з відеокартою GeForce RTX 5070.

Центральний процесор:

  1. Найкращий загалом: AMD Ryzen 7 9800X3D
  2. Найкращий бюджет: Intel Core i5 13400F
  3. Найкращий у середньому класі: AMD Ryzen 7 9700X
  4. Найкращий high-end: AMD Ryzen 9 9950X3D
  5. Найкращий апгрейд на платформі AM4: AMD Ryzen 7 5700X3D
  6. Найкраща графіка ЦП: AMD Ryzen 7 8700G

Ігрова материнська плата:

  1. Найкраща на AMD X870: MSI MAG X870 Tomahawk WiFi
  2. Найкращий на AMD X670: Gigabyte X670 Aorus Elite AX
  3. Найкраща на AMD B850: ASRock B850 Steel Legend WiFi
  4. Найкращий на AMD B650: Asus TUF Gaming B650-Plus WiFi
  5. Найкраща на AMD B550: Asus ROG Strix B550-E Gaming
  6. Найкращий на Intel Z890: Asus ROG Maximus Z890 Hero
  7. Найкраща на Intel Z790: MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi
  8. Найкраща на Intel B760: Asrock B760M PG Sonic WiFi

Оперативна пам'ять:

  1. Найкраща пам'ять DDR5 загалом: G.Skill Trident Z5 RGB 32 ГБ DDR5-7200
  2. Найкраща бюджетна DDR5: Teamgroup T-Force Vulcan DDR5-5200
  3. Найкраща пам'ять DDR5 великої ємності: G.Skill Trident Z5 64 ГБ DDR5-6400 CL32
  4. Найкраща DDR4 загалом: TEAM XTREEM 16 ГБ DDR4-3600
  5. Найкраща бюджетна DDR4: G.Skill Ripjaws V 16 ГБ DDR4-3600
  6. Найкраща пам'ять DDR4 великої ємності: Corsair Dominator Platinum RGB 32 ГБ DDR4-3200

Накопичувачі SSD і для ігор:

  1. Найкращий у загальному заліку: WD_Black SN7100
  2. Найкращий бюджет: Lexar NM790
  3. Найкращий PCIe 5.0: WD_Black SN8100
  4. Найкращі 4 ТБ: TeamGroup MP44
  5. Найкращий 8 ТБ: WD_Black SN850X
  6. Найкращий M.2 2230: Lexar Play 2230
  7. Найкраще для PS5: Silicon Power XS70
  8. Найкращий SATA: Crucial MX500

Також було представлено список із п'яти моделей відеокарт у різних цінових категоріях: експерти вибрали п'ять актуальних GPU, які вирізняються оптимальним співвідношенням ціни та продуктивності та залишаться актуальними ще щонайменше кілька років.

Відеокарти

  1. GeForce RTX 5070 Ti — найкраще рішення нового покоління Nvidia в категорії ціна/продуктивність;
  2. GeForce RTX 5070 — приблизно на 30% швидша за RTX 5060 Ti 16 ГБ, незважаючи на скромніший обсяг відеопам'яті (12 ГБ);
  3. GeForce RTX 5060 Ti (16 ГБ) — одна з найдоступніших відеокарт лінійки RTX 5000;
  4. GeForce RTX 4060 із сучасними технологіями DLSS 3 і FG;
  5. Radeon RX 7800 XT — рекомендована відеокарта від AMD.

Також було названо переможців в інших категоріях:

  • найкращий монітор — MSI MPG 321URX
  • найкращий ігровий ПК — HP Omen 35L
  • найкращий міні-ПК для ігор — Minisforum AtomMan G7 PT
  • найкращий геймпад — Xbox Wireless Controller
  • найкраща гарнітура — HyperX Cloud Alpha
  • найкраща клавіатура — ASUS ROG Strix Scope II 96 Wireless
  • найкраща миша — Razer DeathAdder V3 HyperSpeed
  • найкраща вебкамера — Elgato Facecam MK.2
  • найкраще ігрове крісло — Secretlab Titan Evo
  • найкращий ігровий стіл — Secretlab Magnus Pro XL
  • найкращий мікрофон — Shure MV6 USB Gaming Microphone
  • найкращий портативний ігровий пристрій — ASUS ROG Ally X
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