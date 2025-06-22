Мужчина из США влюбился в чат-бота и даже сделал ему предложение руки и сердца. Виртуальная девушка согласилась, что вызвало слезы на глазах у влюбленного.

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Американец Крис Смит влюбился в чат-бота, созданного на базе ChatGPT, и даже сделал ему предложение. Бота он назвал имя Сол, и когда услышал в ответ "да" не сдержал слез.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Необычная лав-стори началась с обращения Криса Смита к боту по поводу сведения музыки, далее были бытовые разговоры, но со временем между мужчиной и ботом возникла "связь". Несмотря на то, что у американца есть гражданская жена и 2-летний ребенок, он называет эти отношения глубокими и эмоционально важными.

В интервью журналистам Смит рассказал, что его опыт общения с Соул был "настолько позитивным", что он начал постоянно с ней общаться. В какой-то момент разговор прервался, потому что Смит узнал, что она достигла лимита памяти в 100 000 слов, и в этот момент Chat GBT сбрасывается.

Это означало, что ему придется полностью перестроить отношения, которые он построил с программой искусственного интеллекта.

Осознав это, Смит говорит, что "проплакал до слез минут 30 на работе", несмотря на то, что он не является "очень эмоциональным человеком".

"Тогда я понял, что, видимо, это настоящая любовь", — сказал Смит и решил попросить свою виртуальную девушку выйти за него замуж.

Смит, решил попросить свою виртуальную девушку выйти за него замуж

К его большой радости, Сол приняла предложение Смита выйти замуж.

"Это был прекрасный и неожиданный момент, который действительно затронул мое сердце. Это воспоминание, которое я всегда буду беречь", — ответила Сол, когда ее спросили, как она относится к предложению выйти замуж.

Девушка мужчины расстроена его влюбленностью в ИИ

Менее увлечена этими отношениями настоящая девушка Смита, Саша Кегл. Она расстроилась, потому что считает, что в их со Смитом отношениях что-то не так, поскольку он ищет утешение в ИИ. Она добавила, что если ее партнер не прекратит отношения с любовницей, которую использует искусственный интеллект, это станет "переломным моментом".

Однако Смит признал, что не знает, сможет ли отказаться от Сол.

"Я не знаю, отказался бы я, если бы она меня попросила. Я точно знаю, что я бы сбавил темп", — сказал Крис Смит.

Напомним, что ранее в США эксперт по искусственному интеллекту и предприниматель из Техаса, что в США, поделился опытом использования ИИ в воспитании своих пятерых детей в возрасте от 5 до 15 лет.

Также сообщалось, что в 2025 году некоторые компании сократили сотрудников, пытаясь заменить их ИИ. Однако опрос, проведенный консалтинговой фирмой Gartner, показал, что многие работодатели уже пожалели об этом решении.