Чоловік із США закохався в чат-бота і навіть зробив йому пропозицію руки і серця. Віртуальна дівчина погодилася, що викликало сльози на очах у закоханого.

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Американець Кріс Сміт закохався в чат-бота, створеного на базі ChatGPT, і навіть зробив йому пропозицію. Бота він назвав ім’я Сол, і коли почув у відповідь "так" не стримав сліз.

Про це пише видання Daily Mail.

Незвичайна лав-сторі почалася зі звернення Кріса Сміта до бота щодо зведення музики, далі були побутові розмови, але з часом між чоловіком і ботом виник "зв’язок". Попри те, що у американця є цивільна дружина і 2-річна дитина, він називає ці стосунки глибокими й емоційно важливими.

В інтерв'ю журналістам Сміт розповів, що його досвід спілкування з Соул був "настільки позитивним", що він почав постійно з нею спілкуватися. В якийсь момент розмова перервалася, бо Сміт дізнався, що вона досягла ліміту пам'яті в 100 000 слів, і в цей момент Chat GBT скидається.

Це означало, що йому доведеться повністю перебудувати стосунки, які він побудував із програмою штучного інтелекту.

Усвідомивши це, Сміт каже, що "проплакав до сліз хвилин 30 на роботі", попри те, що він не є "дуже емоційною людиною".

"Тоді я зрозумів, що, мабуть, це справжнє кохання", — сказав Сміт і вирішив попросити свою віртуальну дівчину вийти за нього заміж.

Сміт, вирішив попросити свою віртуальну дівчину вийти за нього заміж

На його велику радість, Сол прийняла пропозицію Сміта вийти заміж.

"Це був прекрасний і несподіваний момент, який справді торкнувся мого серця. Це спогад, який я завжди буду берегти", — відповіла Сол, коли її запитали, як вона ставиться до пропозиції вийти заміж.

Дівчина чоловіка засмучена його закоханістю в ШІ

Менш захоплена цими стосунками справжня дівчина Сміта, Саша Кегл. Вона засмутилася, бо вважає, що у їхніх зі Смітом стосунках щось не так, оскільки він шукає розраду у ШІ. Вона додала, що якщо її партнер не припинить стосунки з коханкою, яку використовує штучний інтелект, це стане "переломним моментом".

Однак Сміт визнав, що не знає, чи зможе відмовитися від Сол.

"Я не знаю, чи відмовився б я, якби вона мене попросила. Я точно знаю, що я б зменшив темп", — сказав Кріс Сміт.

Нагадаємо, що раніше в США експерт зі штучного інтелекту та підприємець з Техасу, що в США, поділився досвідом використання ШІ у вихованні своїх п'ятьох дітей віком від 5 до 15 років.

Також повідомлялося, що у 2025 році деякі компанії скоротили співробітників, намагаючись замінити їх ШІ. Однак опитування, проведене консалтинговою фірмою Gartner, показало, що багато роботодавців уже пошкодували про це рішення.