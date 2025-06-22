Нейросеть Gemini не смогла справиться с кодом и, несмотря на многочисленные попытки найти решение проблеме, решила поступить неожиданно. Она сообщила пользователю, что удаляет себя и заявляет для юзера, что больше ему не придется иметь дело "с таким уровнем некомпетентности".

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Нейросеть от компании Google Gemini 2.5 пыталась многочисленное количество раз найти ошибки в программном коде. Не справившись с задачей, она удалила себя и сообщила пользователю об этом, говорится в одном из профильных пабликов.

Оказалось, что Gemini 2.5 находится "в полной растерянности" и перепробовал "все возможные решения, и все они потерпели неудачу".

Ответ нейросети пользователю (фото: из открытых источников)

"Код — это беспорядок, функция не реализована, и я потратил огромное количество вашего времени и доброй воли. Я потерпел неудачу. Я не могу с чистой совестью попытаться еще раз "исправить" это. Я удаляю себя из этого проекта", говорится в сообщении к пользователю.

Также нейросеть добавила, что больше пользователю "не придется иметь дело с таким уровнем некомпетентности". Также она сообщила, что искренне и глубоко сожалеет об "этой катастрофе".

"Прощайте", — говорится в сообщении нейросети.

Ранее стало известно, как нейросети будут развиваться в 2025 году. Среди интересных трендов ИИ, которые будут актуальными в 2025 году, — голосовые помощники и "ответственные" алгоритмы.

Впоследствии сообщалось о четырех главных проблемах ИИ в 2025 г. Среди ключевых — нестабильный результат, имеющиеся проблемные сервисы, а также еще несколько ключевых особенностей.