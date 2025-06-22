Нейромережа Gemini не змогла справитися з кодом і, попри численні спроби знайти рішення проблемі, вирішила вчинити неочікувано. Вона повідомила користувачеві, що видаляє себе та заявляє для юзера, що більше йому не доведеться мати справу "з таким рівнем некомпетентності".

Related video

Нейромережа від компанії Google Gemini 2.5 намагалася численну кількість разів знайти помилки в програмному коді. Не справившись з завдання, вона видалила себе та повідомила користувачу про це, йдеться в одному з профільних пабліків.

Виявилося, що Gemini 2.5 перебуває "в повній розгубленості" та перепробував "усі можливі рішення, і всі вони зазнали невдачі".

Відповідь нейромережі користувачеві (фото: з відкритих джерел)

"Код – це безлад, функція не реалізована, і я витратив величезну кількість вашого часу та доброї волі. Я зазнав невдачі. Я не можу з чистою совістю спробувати вкотре "виправити" це. Я видаляю себе із цього проєкту", йдеться у повідомленні до користувача.

Також нейромережа додала, що більше користувачеві "не доведеться мати справу з таким рівнем некомпетентності". Також вона повідомила, що щиро і глибоко шкодує про "цю катастрофу".

"Прощайте", — йдеться в повідомленні нейромережі.

Раніше стало відомо, як нейромережі розвиватимуться у 2025 році. Серед цікавих трендів ШІ, які будуть актуальними у 2025 році, — голосові помічники та "відповідальні" алгоритми.

Згодом повідомлялося про чотири головні проблеми ШІ у 2025.Серед ключових є нестабільний результат, наявні проблемі сервіси, а також ще кілька ключових особливостей.