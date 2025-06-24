Новый флагман с мощной батареей: какой телефон советуют купить вместо Samsung Galaxy

Китайский смартфон Vivo X200 FE называют событием в мире флагманов. Пока что он представлен только в Китае, в ближайшие месяцы запустится и по всему миру.

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У нового смартфона будет огромная батарея и впечатляющий чипсет, пишет phonearena.com. Возможно, процессор будет немного уступать чипсету Snapdragon 8 Elite от американской компании Qualcomm, но, тем не менее, обеспечит достойную работу телефона.

Vivo X200 FE — это компактный телефон, который работает на базе MediaTek Dimensity 9300+ (этот чип был выпущен около года назад.). Как отмечает издание, X200 FE может спокойно конкурировать с такими лидерами продаж, как Samsung Galaxy S25 и OnePlus 13s.

Новый китайский телефон оснащен массивной батареей емкостью 6500 мАч, которая поддерживает проводную зарядку со скоростью 90 Вт. Производители обещают, что такой аккумулятор выдержит более 25 часов воспроизведения видео или до 9,5 часов игр. К тому же, полная зарядка батареи занимает чуть меньше часа. Для сравнения, вся линейка Galaxy S25 от Samsung поставляется с батареями емкостью лишь 4000 мАч или 5000 мАч.

Еще Vivo X200 FE оснащен мощной тройной камерой, которая включает 50- и 8-мегапиксельные камеры. Тут важно отметить, что в сфере создания оптики для камер Vivo сотрудничает с немецкой оптической компанией Zeiss.

50-мегапиксельная основная камера оснащена датчиком Sony IMX921 с диафрагмой f/1.88 и оптической стабилизацией изображения (OIS), а 50-мегапиксельная перископическая камера – 1/2-дюймовым датчиком Sony IMX882 с диафрагмой f/2.65. Третья камера оснащена 8-мегапиксельным сверхширокоугольным датчиком. Кроме того, у смартфона X200 FE есть большая 50-мегапиксельная селфи-камера.

Смартфон Vivo X200 FE будет представлен в ярких цветах Фото: phonearena.com

Поскольку X200 FE – компактный телефон, он оснащен 6,31-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и встроенным сканером отпечатков пальцев. Еще у Vivo X200 FE есть степень защиты от пыли и воды IP68/IP69.

Vivo X200 FE поставляется с различными вариантами хранения/памяти (до 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти) и в разных цветах (черный, синий, розовый и желтый).

Дата его «мировой премьеры», а также цена пока уточняются. Но, как подчеркивает издание, ждать уже в любом случае осталось недолго, а по цене это будет гораздо более доступный телефон, чем флагманский Galaxy S25 от Samsung.

Ранее стало известно, что в этом году южнокорейская компания Samsung выпустит еще несколько новых смартфонов. Среди них особенно выделяется загадочный Galaxy Z Fold Ultra.

Также Фокус писал, что китайский смартфон Vivo X100 Ultra попал в топ-5 смартфонов с очень хорошими камерами, которые делают потрясающие фотографии.