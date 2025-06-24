Новий флагман із потужною батареєю: який телефон радять купити замість Samsung Galaxy

Китайський смартфон Vivo X200 FE називають подією у світі флагманів. Поки що він представлений тільки в Китаї, найближчими місяцями запуститься і по всьому світу.

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У нового смартфона буде величезна батарея і вражаючий чіпсет, пише phonearena.com. Можливо, процесор буде трохи поступатися чіпсету Snapdragon 8 Elite від американської компанії Qualcomm, але, тим не менш, забезпечить гідну роботу телефону.

Vivo X200 FE — це компактний телефон, який працює на базі MediaTek Dimensity 9300+ (цей чіп було випущено близько року тому.). Як зазначає видання, X200 FE може спокійно конкурувати з такими лідерами продажів, як Samsung Galaxy S25 і OnePlus 13s.

Новий китайський телефон оснащений масивною батареєю ємністю 6500 мАг, яка підтримує дротову зарядку зі швидкістю 90 Вт. Виробники обіцяють, що такий акумулятор витримає понад 25 годин відтворення відео або до 9,5 годин ігор. До того ж, повна зарядка батареї займає трохи менше години. Для порівняння, уся лінійка Galaxy S25 від Samsung постачається з батареями ємністю лише 4000 мАг або 5000 мАг.

Ще Vivo X200 FE оснащений потужною потрійною камерою, яка включає 50- і 8-мегапіксельні камери. Тут важливо відзначити, що у сфері створення оптики для камер Vivo співпрацює з німецькою оптичною компанією Zeiss.

50-мегапіксельна основна камера оснащена датчиком Sony IMX921 з діафрагмою f/1.88 і оптичною стабілізацією зображення (OIS), а 50-мегапіксельна перископічна камера — 1/2-дюймовим датчиком Sony IMX882 з діафрагмою f/2.65. Третя камера оснащена 8-мегапіксельним надширококутним датчиком. Крім того, у смартфона X200 FE є велика 50-мегапіксельна селфі-камера.

Смартфон Vivo X200 FE буде представлений у яскравих кольорах Фото: phonearena.com

Оскільки X200 FE — компактний телефон, він оснащений 6,31-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю FHD+, частотою оновлення 120 Гц і вбудованим сканером відбитків пальців. Ще у Vivo X200 FE є ступінь захисту від пилу і води IP68/IP69.

Vivo X200 FE поставляється з різними варіантами зберігання/пам'яті (до 12 ГБ ОЗП і 512 ГБ вбудованої пам'яті) і в різних кольорах (чорний, синій, рожевий і жовтий).

Дата його "світової прем'єри", а також ціна поки уточнюються. Але, як підкреслює видання, чекати вже в будь-якому разі залишилося недовго, а за ціною це буде набагато доступніший телефон, ніж флагманський Galaxy S25 від Samsung.

Раніше стало відомо, що цього року південнокорейська компанія Samsung випустить ще кілька нових смартфонів. Серед них особливо виділяється загадковий Galaxy Z Fold Ultra.

Також Фокус писав, що китайський смартфон Vivo X100 Ultra потрапив у топ-5 смартфонів з дуже хорошими камерами, які роблять приголомшливі фотографії.