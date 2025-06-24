Неожиданная польза iPhone: зачем смартфонам нужны датчики LiDAR и как использовать (видео)

Современные смартфоны оснащены множеством разных датчиков, в том числе LiDAR, но не многие знают, какие возможности они открывают.

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LiDAR — это аббревиатура от английского термина "light detection and range" (обнаружение света и дальности). Датчики созданы для измерения окружающей среды и обнаружения любого движения в реальном времени в пространстве рядом. Издание SlashGear поделилось, как смартфоны их используют.

Датчики LiDAR особенно полезны в таких приложениях, как точное 3D-моделирование, создание топографических карт и навигация беспилотных автомобилей. Однако они уже не являются эксклюзивной технологией для профессионалов, а проникли на рынок потребительской электроники в виде смартфонов.

Только iPhone (только модели Pro, начиная с iPhone 12) оснащены полноценным датчиком LiDAR. Несколько смартфонов на Android имеют ToF-сенсоры, которые считаются менее мощным и точным аналогом, среди них Samsung S25 Ultra, Honor Magic 7 Pro, Huawei Mate 70 Pro и другие.

Но то, что он еще не получил широкого распространения, не означает, что это бесполезное дополнение. Напротив, датчик LiDAR на iPhone оказался весьма практичным инструментом.

Датчик LiDAR на смартфонах работает примерно так же, как и в профессиональных условиях, он используется преимущественно для измерения расстояний и определения глубины. Единственное отличие заключается в том, что версия для смартфона уменьшена для использования на небольшом расстоянии всего около пяти метров, в то время как профессиональные LiDAR могут эффективно охватывать в 40 раз больше пространства.

Хотя датчик LiDAR на смартфонах значительно менее мощный, он удобен для многих ситуаций. Во-первых, он улучшает работу камеры, повышая производительность автофокуса в условиях слабого освещения в шесть раз. Это, в свою очередь, сделало возможной функцию портрета в ночном режиме на мобильных устройствах.

Датчик также использует встроенное приложение Measure для измерения дистанции между объектами. Он может заменить линейку или рулетку, если их нет под рукой в нужный момент. Тесты SlashGear показали, что погрешность составляет 3-5%, что неплохо для примерной оценки, но не так уж точно для строительства или других важных задач.

Некоторые сторонние приложения для iPhone также используют LiDAR. Например, magicplan и RenoPlan с его помощью создают 360-градусные панорамы помещения, Polycam и SiteScape — создают 3D-сканы объектов. Есть даже игры, которые можно интегрировать в реальный мир с помощью возможностей дополненной реальности и LiDAR.

Ранее писали, чем датчики LiDAR опасны для смартфонов. Сегодня они установлены на многих автомобилях, и могут случайно испортить камеру.

Недавно ученые из Великобритании разработали новую систему LiDAR, которая может находить объекты сквозь туман и дым. Она может четко отображать человеческое лицо в 3D на расстоянии до 800 метров.