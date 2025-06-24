Несподівана користь iPhone: навіщо смартфонам датчики LiDAR і як ними користуватися (відео)

Сучасні смартфони оснащені безліччю різних датчиків, зокрема LiDAR, але мало хто знає, які можливості вони відкривають.

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LiDAR — це абревіатура від англійського терміна "light detection and range" (виявлення світла і дальності). Датчики створені для вимірювання довкілля та виявлення будь-якого руху в реальному часі в просторі поруч. Видання SlashGear поділилося, як смартфони їх використовують.

Датчики LiDAR особливо корисні в таких додатках, як точне 3D-моделювання, створення топографічних карт і навігація безпілотних автомобілів. Однак вони вже не є ексклюзивною технологією для професіоналів, а проникли на ринок споживчої електроніки у вигляді смартфонів.

Тільки iPhone (тільки моделі Pro, починаючи з iPhone 12) оснащені повноцінним датчиком LiDAR. Кілька смартфонів на Android мають ToF-сенсори, які вважаються менш потужним і точним аналогом, серед них Samsung S25 Ultra, Honor Magic 7 Pro, Huawei Mate 70 Pro та інші.

Але те, що він ще не набув широкого поширення, не означає, що це даремне доповнення. Навпаки, датчик LiDAR на iPhone виявився вельми практичним інструментом.

Датчик LiDAR на смартфонах працює приблизно так само, як і в професійних умовах, він використовується переважно для вимірювання відстаней і визначення глибини. Єдина відмінність полягає в тому, що версія для смартфона зменшена для використання на невеликій відстані лише близько п'яти метрів, у той час як професійні LiDAR можуть ефективно охоплювати в 40 разів більший простір.

Хоча датчик LiDAR на смартфонах значно менш потужний, він зручний для багатьох ситуацій. По-перше, він покращує роботу камери, підвищуючи продуктивність автофокусу в умовах слабкого освітлення в шість разів. Це, своєю чергою, уможливило функцію портрета в нічному режимі на мобільних пристроях.

Датчик також використовує вбудований додаток Measure для вимірювання дистанції між об'єктами. Він може замінити лінійку або рулетку, якщо їх немає під рукою в потрібний момент. Тести SlashGear показали, що похибка становить 3-5%, що непогано для приблизного оцінювання, але не так вже й точно для будівництва або інших важливих завдань.

Деякі сторонні додатки для iPhone також використовують LiDAR. Наприклад, magicplan і RenoPlan з його допомогою створюють 360-градусні панорами приміщення, Polycam і SiteScape — створюють 3D-скани об'єктів. Є навіть ігри, які можна інтегрувати в реальний світ за допомогою можливостей доповненої реальності та LiDAR.

Раніше писали, чим датчики LiDAR небезпечні для смартфонів. Сьогодні вони встановлені на багатьох автомобілях, і можуть випадково зіпсувати камеру.

Нещодавно вчені з Великої Британії розробили нову систему LiDAR, яка може знаходити об'єкти крізь туман і дим. Вона може чітко відображати людське обличчя в 3D на відстані до 800 метрів.