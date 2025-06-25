Какой смартфон купить в 2025 году: эксперты назвали 5 лучших моделей (фото, видео)

Редакторы портала Tech Advisor провели углубленное тестирование смартфонов и выявили лучшие смартфоны 2025 года с самой высокой производительностью, хорошими камерами, функциями и программным обеспечением.

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Конкуренция между производителями сегодня очень высокая, и определить хороший аппарат довольно сложно. Обозреватели Tech Advisor подсказали, какой смартфон выбрать в июне 2025 года.

Команда редакторов провела подробное тестирование всех топовых моделей от Samsung, Google, Apple, Motorola, OnePlus, Xiaomi и Oppo, а также менее популярных дешевых смартфонов. Они определили, какие модели выделяются хорошими снимками, временем работы от батареи, программным обеспечением, производительностью или другими характеристиками.

Samsung Galaxy S25 Ultra – лучший телефон в целом

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra хорош почти во всем Фото: Скриншот

S25 Ultra почти не отличается от S24 Ultra как по дизайну, так и по оборудованию, но это не мешает ему быть лучшим телефоном по состоянию на сегодня, если стоимость не играет роли. Samsung "отполировала" устройство, устранив несколько проблем, повысив вычислительную мощность, улучшив работу камеры. Отдельно стоит выделить антибликовый экран, который вывел 6,9-дюймовую 120-герцовую OLED-панель на новый уровень.

Обладатель S25 Ultra получает лучшее программное обеспечение, которое существует на телефонах Samsung, а может и на Android-смартфонах в целом. Оно обеспечивает большой набор функций искусственного интеллекта и будет семь лет получать обновления.

Однако модель не идеальна. Встроенный S Pen лишили Bluetooth, а из-за значительного веса и габаритов телефон подойдет не всем. К тому же, высокая цена (от 38 000 грн в Украине) может легко оттолкнуть покупателей.

Обзор смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra

OnePlus 13 – лучший бюджетный премиум-смартфон

Смартфоны OnePlus 13 дают лучшие возможности за свои деньги Фото: OnePlus

Производитель сохранил все сильные стороны OnePlus 12 и сделали его наследника еще лучше. Он составляет достойную конкуренцию флагманам других брендов благодаря удачному сочетанию первоклассного оборудования, отличного программного обеспечения и длительной поддержки ПО, поэтому может стать основным телефоном на многие годы вперед. Четыре года обновлений операционной системы и шесть лет обновлений безопасности не являются лучшими в своем классе, но вполне приемлемы для большинства людей. Стоимость в Украине начинается от 25 000 грн.

Основные преимущества включают в себя высокую производительность чипсета Snapdragon 8 Elite (одного из лучших на сегодня), красочный 6,82-дюймовый OLED-экран и большое время автономной работы с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт. OnePlus 13 работает на базе Oxygen OS — одной из лучших программніх оболочек Android, а также обладает множеством полезных функций AI. С другой стороны, камеры смартфона отстают от некоторых конкурентов, что для многих станет критическим недостатком.

Xiaomi 15 Ultra – лучший смартфон для фото

Смартфон Xiaomi 15 Ultra делает отличные фото Фото: Скриншот

Модель стоит рассмотреть тем, для кого самое главное — красивые снимки и видео, в этой сфере сложно найти телефон лучше. У него для этого есть три объектива с разрешением 50 Мп (основной, сверхширокоугольный и 3-кратный телеобъектив), в дополнение идет перископ на 200 МП с 4,3-кратным оптическим приближением.

Это позволяет делать одни из лучших снимков с зумом, которые только можно найти в смартфоне, хотя потеря переменной диафрагмы на основном объективе делает его немного менее гибким, когда объект находится ближе. Однако дополнительный аксессуар Photography Kit устраняет этот недостаток, и с ним Xiaomi 15 Ultra становится ближе к замене цифровой зеркальной фотокамеры, чем любой другой телефон. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 32 МП.

Камеры — это не все преимущества устройства. Xiaomi 15 Ultra может похвастаться высокой производительностью благодаря передовому чипсету Snapdragon 8 Elite, великолепным дисплеем AMOLED с яркостью 3200 нит, длительным временем автономной работы от аккумулятора 5410 мАч, поддержкой быстрой зарядки 90 Вт), а также прочным, хотя и довольно тяжелым корпусом (226 г).

Главный недостаток Xiaomi 15 Ultra заключается в программном обеспечении: оболочка HyperOS 2 от китайской Xiaomi может быть непривычной для западных пользователей, а функции искусственного интеллекта не всегда безупречно работают. Еще модель весьма дорога — от 49 200 грн за версию 16/512. Менее требовательным пользователям, которые не хотят так много платить за качественную фотографию, стоит рассмотреть модель Xiaomi 15, ведь она стоит примерно на 10 000 грн дешевле.

Oppo Find X8 Pro – лучший альтернативный премиум-смартфон

Смартфон Oppo Find X8 Pro обладает хорошими характеристиками Фото: Скриншот

После того как Oppo решила не выпускать свои флагманские серии Find X6 и Find X7 за пределами Китая, серия Find X8 знаменует собой триумфальное возвращение в Европу. Find X8 Pro получился мощным, красивым, выносливым и имеет множество программных преимуществ. А его камеры отличают его от конкурентов и делают его выдающимся.

С другой стороны, камера несколько уступает по качеству, если сравнивать с Find X7 Ultra, а к программному обеспечению нужно привыкнуть. Тем не менее Find X8 Pro заслужил свое место в списке лучших телефонов, которые можно купить прямо сейчас. Он подходит тем, кому нужен универсальный смартфон с высокой производительностью и временем автономной работы, который отличается дизайном от более распространенных моделей Samsung и Google.

Google Pixel 9 Pro XL – смартфон с лучшим ПО

Смартфон Google Pixel 9 Pro XL дает большие возможности Фото: Скриншот

Смартфоны от Google славятся своими камерами и системой обработки изображений. Новый Pixel 9 Pro XL делает яркие, высококонтрастные фотографии, сохраняя ключевые детали. Он справляется с работой и в условиях слабого освещения, даже если яркость на снимках не соответствует реальности. У него есть качественный сверхширокий объектив и 5-кратный оптический зум телеобъектива делают его впечатляюще универсальной системой камер, в то время как селфи с обновленная передняя линза.

Дисплеем OLED c HDR10+, частотой 120 Гц и диагональю 6,8 дюймов пользоваться довольно приятно, в то время как чипсет Tensor G4 от Google обеспечивает солидную производительность. Качество сборки устройства выше, чем у его предшественников, даже если смена дизайна разочарует некоторых поклонников бренда.

Google продолжает совершенствовать опыт программного обеспечения, теперь доступен Android 16 и полный набор функций ИИ. Google обязуется семь лет выпускать обновления ОС и систем безопасности, и в этом ее пока не превзошла ни одна компания. Время работы от батареи приличное, хотя зарядка на 37 Вт кажется медленной по сравнению с конкурентами. В Украине модель стоит от 34 000 грн.

Ранее писали, какие бюджетные смартфоны самые лучшие в 2025 году, которые позволяют и сэкономить, и получить большие возможности для работы, фото и развлечений.