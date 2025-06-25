Який смартфон купити у 2025 році: експерти назвали 5 найкращих моделей (фото, відео)

Редактори порталу Tech Advisor провели поглиблене тестування смартфонів і виявили найкращі смартфони 2025 року з найвищою продуктивністю, хорошими камерами, функціями і програмним забезпеченням.

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Конкуренція між виробниками сьогодні дуже висока, і визначити хороший апарат досить складно. Оглядачі Tech Advisor підказали, який смартфон вибрати в червні 2025 року.

Команда редакторів провела детальне тестування всіх топових моделей від Samsung, Google, Apple, Motorola, OnePlus, Xiaomi та Oppo, а також менш популярних дешевих смартфонів. Вони визначили, які моделі виділяються хорошими знімками, часом роботи від батареї, програмним забезпеченням, продуктивністю або іншими характеристиками.

Samsung Galaxy S25 Ultra — найкращий телефон загалом

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra хороший майже у всьому Фото: Скриншот

S25 Ultra майже не відрізняється від S24 Ultra як за дизайном, так і за обладнанням, але це не заважає йому бути найкращим телефоном станом на сьогодні, якщо вартість не грає ролі. Samsung "відполірувала" пристрій, усунувши кілька проблем, підвищивши обчислювальну потужність, поліпшивши роботу камери. Окремо варто виділити антивідблисковий екран, який вивів 6,9-дюймову 120-герцову OLED-панель на новий рівень.

Власник S25 Ultra отримує найкраще програмне забезпечення, яке існує на телефонах Samsung, а може і на Android-смартфонах загалом. Воно забезпечує великий набір функцій штучного інтелекту і буде сім років отримувати оновлення.

Однак модель не ідеальна. Вбудований S Pen позбавили Bluetooth, а через значну вагу та габарити телефон підійде не всім. До того ж, висока ціна (від 38 000 грн в Україні) може легко відштовхнути покупців.

Огляд смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra

OnePlus 13 — найкращий бюджетний преміум-смартфон

Смартфони OnePlus 13 дають найкращі можливості за свої гроші Фото: OnePlus

Виробник зберіг усі сильні сторони OnePlus 12 і зробив його спадкоємця ще кращим. Він становить гідну конкуренцію флагманам інших брендів завдяки вдалому поєднанню першокласного обладнання, чудового програмного забезпечення та тривалої підтримки ПЗ, тому може стати основним телефоном на багато років вперед. Чотири роки оновлень операційної системи та шість років оновлень безпеки не є найкращими у своєму класі, але цілком прийнятні для більшості людей. Вартість в Україні починається від 25 000 грн.

Основні переваги включають в себе високу продуктивність чіпсета Snapdragon 8 Elite (одного з кращих на сьогодні), барвистий 6,82-дюймовий OLED-екран і великий час автономної роботи з підтримкою зарядки потужністю 100 Вт. OnePlus 13 працює на базі Oxygen OS — однієї з найкращих програмних оболонок Android, а також має безліч корисних функцій AI. З іншого боку, камери смартфона відстають від деяких конкурентів, що для багатьох стане критичним недоліком.

Xiaomi 15 Ultra — найкращий смартфон для фото

Смартфон Xiaomi 15 Ultra робить чудові фото Фото: Скриншот

Модель варто розглянути тим, для кого найголовніше — красиві знімки та відео, у цій сфері складно знайти телефон кращий. У нього для цього є три об'єктиви з роздільною здатністю 50 Мп (основний, надширококутний і 3-кратний телеоб'єктив), на додачу йде перископ на 200 МП з 4,3-кратним оптичним наближенням.

Це дає змогу робити одні з найкращих знімків із зумом, які тільки можна знайти в смартфоні, хоча втрата змінної діафрагми на основному об'єктиві робить його трохи менш гнучким, коли об'єкт знаходиться ближче. Однак додатковий аксесуар Photography Kit усуває цей недолік, і з ним Xiaomi 15 Ultra стає ближче до заміни цифрової дзеркальної фотокамери, ніж будь-який інший телефон. Для селфі передбачена фронтальна камера на 32 МП.

Камери — це не всі переваги пристрою. Xiaomi 15 Ultra може похвалитися високою продуктивністю завдяки передовому чипсету Snapdragon 8 Elite, чудовим дисплеєм AMOLED з яскравістю 3200 ніт, тривалим часом автономної роботи від акумулятора 5410 мАг, підтримкою швидкої зарядки (90 Вт), а також міцним, хоча й доволі важким корпусом (226 г).

Головний недолік Xiaomi 15 Ultra полягає в програмному забезпеченні: оболонка HyperOS 2 від китайської Xiaomi може бути незвичною для західних користувачів, а функції штучного інтелекту не завжди бездоганно працюють. Ще модель досить дорога — від 49 200 грн за версію 16/512. Менш вимогливим користувачам, які не хочуть так багато платити за якісну фотографію, варто розглянути модель Xiaomi 15, адже вона коштує приблизно на 10 000 грн дешевше.

Oppo Find X8 Pro — найкращий альтернативний преміум-смартфон

Смартфон Oppo Find X8 Pro має хороші характеристики Фото: Скриншот

Після того як Oppo вирішила не випускати свої флагманські серії Find X6 і Find X7 за межами Китаю, серія Find X8 знаменує собою тріумфальне повернення в Європу. Find X8 Pro вийшов потужним, красивим, витривалим і має безліч програмних переваг. А його камери відрізняють його від конкурентів і роблять його видатним.

З іншого боку, камера дещо поступається за якістю, якщо порівнювати з Find X7 Ultra, а до програмного забезпечення потрібно звикнути. Проте Find X8 Pro заслужив своє місце в списку найкращих телефонів, які можна купити просто зараз. Він підходить тим, кому потрібен універсальний смартфон з високою продуктивністю і часом автономної роботи, який відрізняється дизайном від більш поширених моделей Samsung і Google.

Google Pixel 9 Pro XL — смартфон із найкращим ПЗ

Смартфон Google Pixel 9 Pro XL дає великі можливості Фото: Скриншот

Смартфони від Google славляться своїми камерами і системою обробки зображень. Новий Pixel 9 Pro XL робить яскраві, висококонтрастні фотографії, зберігаючи ключові деталі. Він справляється з роботою і в умовах слабкого освітлення, навіть якщо яскравість на знімках не відповідає реальності. У нього є якісний надширокий об'єктив і 5-кратний оптичний зум телеоб'єктива, що роблять його вражаюче універсальною системою камер, у той час як селфі з оновленою передньою лінзою.

Дисплеєм OLED c HDR10+, частотою 120 Гц і діагоналлю 6,8 дюймів користуватися доволі приємно, в той час як чипсет Tensor G4 від Google забезпечує солідну продуктивність. Якість збірки пристрою вища, ніж у його попередників, навіть якщо зміна дизайну розчарує деяких шанувальників бренду.

Google продовжує вдосконалювати досвід програмного забезпечення, тепер доступний Android 16 і повний набір функцій ШІ. Google зобов'язується сім років випускати оновлення ОС і систем безпеки, і в цьому її поки не перевершила жодна компанія. Час роботи від батареї пристойний, хоча зарядка на 37 Вт здається повільною порівняно з конкурентами. В Україні модель коштує від 34 000 грн.

Раніше писали, які бюджетні смартфони найкращі у 2025 році, що дають змогу і заощадити, і отримати великі можливості для роботи, фото та розваг.