Новая система РЭБ позволит любым дронам улавливать вражеские радиосигналы в воздухе

Компактная система радиоэлектронной борьбы поможет бесплотникам отслеживать радиочастоты противника, оставаясь при этой необнаруженной.

Related video

Новинку представила французская компания Thales, сообщает interestingengineering.com. Система весит менее около 5 кг, потребляет менее 40 Вт и разработана для интеграции с небольшими дронами (в том числе и работающими на оптоволокне).

Как работает новая система РЭБ

Система Thales, оказавшись в воздухе, может сканировать и выявлять местоположение источников радиочастот противника, не отправляя при этом сигналы, которые могут быть обнаружены. Это важно для проведения операций, где радиосигналов много, или же возможности связи ограничены.

По словам разработчиков, им удалось преодолеть разрыв между высокопроизводительными платформами РЭБ, используемыми специализированными подразделениями, и растущей потребностью в радиоинформации для обычных маневренных групп. Система проста в использовании и может быть полезной при проведении и наземных, и морских операций.

Дроны на оптоволокне

Главное преимущества дронов на оптоволокне – их устойчивость к РЭБ. Такие дроны вместо привычной радиосвязи используют тонкий кабель для передачи данных, и сигнал передается по оптоволокну, а не по радиоволнам.

В то же время такой кабель является и главной уязвимостью – он может быть поврежден, и, к тому же, расстояние, на котором может работать дрон, ограничено длиной кабеля.

«Появление гибридных угроз и растущая сложность электромагнитной войны требуют новых инструментов, которые будут доступны и масштабируемы», — заявил вице-президент по продуктам радиосвязи компании Thales Кристоф Грошенри.

На Парижском авиасалоне, который прошел с 16 по 22 июня нынешнего года, Thales также представила усовершенствования своей системы SPECTRA — интегрированного комплекса радиоэлектронной борьбы, используемого на борту французских истребителей Rafale.

Ранее Фокус писал, что в Великобритании будут производить украинские дроны для ВСУ. Соглашение между украинской и британской сторонами рассчитано на 3 года и предусматривает финансирование закупки правительством Великобритании широкого спектра украинских дронов, которые будут совместно изготавливаться на территории самого Объединенного Королевства.

Также стало известно, что Нидерланды объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Этот пакет будет включать радарные системы, беспилотники и дроны.