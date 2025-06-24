Нова система РЕБ дасть змогу будь-яким дронам уловлювати ворожі радіосигнали в повітрі

Компактна система радіоелектронної боротьби допоможе безпілотникам відстежувати радіочастоти противника, залишаючись при цьому невиявленою.

Related video

Новинку представила французька компанія Thales, повідомляє interestingengineering.com. Система важить менше ніж приблизно 5 кг, споживає менше ніж 40 Вт і розроблена для інтеграції з невеликими дронами (зокрема й тими, що працюють на оптоволокні).

Як працює нова система РЕБ

Система Thales, опинившись у повітрі, може сканувати і виявляти місце розташування джерел радіочастот супротивника, не надсилаючи при цьому сигнали, які можуть бути виявлені. Це важливо для проведення операцій, де радіосигналів багато, або ж можливості зв'язку обмежені.

За словами розробників, їм вдалося подолати розрив між високопродуктивними платформами РЕБ, використовуваними спеціалізованими підрозділами, і зростаючою потребою в радіоінформації для звичайних маневрених груп. Система проста у використанні і може бути корисною під час проведення і наземних, і морських операцій.

Дрони на оптоволокні

Головна перевага дронів на оптоволокні — їхня стійкість до РЕБ. Такі дрони замість звичного радіозв'язку використовують тонкий кабель для передавання даних, і сигнал передається оптоволокном, а не радіохвилями.

Водночас такий кабель є і головною вразливістю — він може бути пошкоджений, і, до того ж, відстань, на якій може працювати дрон, обмежена довжиною кабелю.

"Поява гібридних загроз і складність електромагнітної війни, що зростає, вимагають нових інструментів, які будуть доступні та масштабовані", — заявив віцепрезидент із продуктів радіозв'язку компанії Thales Крістоф Грошенрі.

На Паризькому авіасалоні, який відбувся з 16 до 22 червня нинішнього року, Thales також представила удосконалення своєї системи SPECTRA — інтегрованого комплексу радіоелектронної боротьби, який використовується на борту французьких винищувачів Rafale.

Раніше Фокус писав, що у Великій Британії вироблятимуть українські дрони для ЗСУ. Угода між українською та британською сторонами розрахована на 3 роки і передбачає фінансування закупівлі урядом Великої Британії широкого спектра українських дронів, які спільно виготовлятимуться на території самого Об'єднаного Королівства.

Також стало відомо, що Нідерланди оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Цей пакет включатиме радарні системи, безпілотники та дрони.